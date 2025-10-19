Pedro Garrido y Laura Rivera se imponen en la Carrera Casco Antiguo 'CaixaBank' con casi 10.000 inscritos en Sevilla

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prueba Casco Antiguo 'CaixaBank' ha cerrado este domingo el Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla con victorias para Pedro Garrido (30:49) y Laura Rivera (36:30), un evento que ha contado con casi 10.000 inscritos y dorsales para las carreras absolutas de diez y cinco kilómetros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, a Pedro Garrido lo han acompañado en el pódium Mahmud Abnu y Pedro Melero, segundo y tercero respectivamente. En categoría femenina el segundo puesto ha sido para Celia Romero mientras que al tercer cajón del pódium ha subido Inmaculada Díaz.

En 'handbike', las victorias han sido para Javier Reja en categoría masculina y Susana Marín Caña en femenina. Por su parte, Joaquín García se ha anotado el triunfo en silla de ruedas. Ádemas, Pedro Garrido ha establecido en esta carrera la mejor marca del Circuito 2025, rebajando en 28 segundos la que él mismo poseía hasta ahora y que consiguió en la Carrera Nervión San Pablo 'El Corte Inglés'. En categoría femenina, la mejor marca de este Circuito Divina Seguros 2025 la ha marcado Carmen Gutiérrez Peña, con 35:37 en la Carrera Parque de María Luisa 'Coca-Cola'.

La prueba de 10K salía a las 9,00 horas con 5.344 corredores inscritos, a los que se sumaban a su paso por la calle Palos de la Frontera los 875 registrados para la distancia de 5K. Tras la finalización de las carreras de adultos se celebraban las escolares, con 3.702 inscritos. En total, 9.928 corredores en esta Carrera Casco Antiguo CaixaBank que una edición más ha vuelta a ser la de mayor participación del Circuito.