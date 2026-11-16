Las peñas de la provincia se encuentran en Alcalá por el cierre del ciclo 'Sevilla Flamenca'

Cierre del Ciclo 'Sevilla Flamenca' en el Auditorio Riberas del Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha conmemorado el Día Internacional del Flamenco con las actuaciones de María Terremoto, Caracafé, Petete y los jóvenes de las 3.000 en el Auditorio Riberas del Guadaíra ante un espacio lleno de público.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se ha tratado de una programación especial con motivo del Encuentro Provincial de Peñas y la clausura del ciclo 'Sevilla Flamenca' impulsado por la Diputación de la mano de Prodetur y que ha contado con la participación de las Delegaciones de Cultura y Turismo del Consistorio.

De esta manera, el cartel ha reunido distintas trayectorias y generaciones del flamenco. Por un lado, artistas con una trayectoria reconocida y, por otro, jóvenes que están encontrando en el flamenco una forma de expresión y una oportunidad para desarrollar su talento.

En este sentido, el delegado Cultura, Christopher Rivas, ha destacado que "decenas de peñistas de distintos puntos de la provincia han visitado Alcalá, en una jornada en la que también hemos conmemorado el Día Internacional del Flamenco". "Una fecha muy especial para nuestra ciudad, donde la Soleá de Alcalá, ligada a Joaquín el de la Paula y al barrio de San Miguel, es una de nuestras grandes señas de identidad", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que "las peñas flamencas son mucho más que lugares donde se organizan recitales", sino que son "espacios fundamentales para mantener vivo el flamenco, transmitirlo de generación en generación, apoyar a los artistas y mantener una afición que forma parte de nuestra cultura".

"Este encuentro ha permitido reunir a esas entidades, reconocer su trabajo y reforzar la conexión entre el tejido flamenco de los distintos municipios de la provincia", ha matizado.

Para finalizar, el delegado ha agradecido a las peñas flamencas su trabajo constante para mantener vivo este legado, y a todas las personas que han llenaron el Auditorio, "demostrando una vez más que el flamenco forma parte de lo que somos".