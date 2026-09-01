El 'Pitch Train' reunirá el 21 de septiembre a emprendedores e inversores en un AVE entre Madrid y Sevilla

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SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

TrenLab, el programa de innovación abierta de Renfe, y Al Andalus Innovation Venture preparan la cuarta edición del 'Pitch Train', una iniciativa que traslada al AVE el formato del 'elevator pitch' para poner en contacto durante el trayecto entre Madrid y Sevilla a emprendedores, inversores y agentes del ecosistema de innovación.

El 'Pitch Train' tendrá lugar el 21 de septiembre y será la antesala de Al Andalus Innovation Venture 2026, uno de los principales foros de emprendimiento e inversión del sur de Europa, que celebrará su quinta edición los días 22 y 23 de septiembre en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

Así lo ha anunciado la compañía ferroviaria en una nota de prensa, misma vez que ha indicado que el 'networking' habitual en los grandes eventos empresariales se desarrolla en salas de reuniones y zonas de expositores, un formato que TrenLab, el programa de innovación abierta de Renfe, y Al Andalus Innovation Venture trasladan en el 'Pitch Train' al interior de un AVE en marcha.

En tres ediciones, por los asientos del AVE han pasado fondos como The Venture City, Faraday Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures o Nauta Capital, y corporaciones como Acciona, Fujitsu o Inerco.