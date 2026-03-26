La plantilla de limpieza respalda el pacto con el Ayuntamiento de Sevilla y frena el conflicto por la "privatización"

Archivo - Imagen de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla ha ratificado este jueves en asamblea el acuerdo alcanzado con el Gobierno Municipal, respaldando así una salida negociada al conflicto generado por el proceso de "privatización" del servicio en los colegios públicos de la ciudad.

La firma del acuerdo está prevista para este Viernes de Dolores con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y contempla garantías para el empleo público y la estabilidad del servicio. Entre ellas se incluyen el mantenimiento de los puestos fijos y temporales, la continuidad de los 481 peones actualmente en plantilla, la incorporación de nuevas plazas en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027, la reubicación del personal con conservación de sus condiciones retributivas, y un marco destinado al refuerzo del servicio público municipal.

La asamblea también ha puesto de relieve las distintas posiciones mantenidas durante el conflicto. Mientras la mayoría sindical defendió una estrategia de "lucha, negociación y construcción de soluciones", el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) decidió "descolgarse" de la unidad sindical en la fase final del proceso, tras haber mantenido un papel "irrelevante" durante buena parte del conflicto y "sin aportar nada sustancial en los momentos decisivos de la negociación", según han criticado las organizaciones sindicales.

"La plantilla ha sabido distinguir entre quienes han estado presentes cuando era necesario movilizarse, negociar y asumir el desgaste, y quienes han preferido aparecer al final para desmarcarse de un trabajo colectivo ya encauzado", han subrayado las organizaciones sindicales.

La ratificación del acuerdo supone, además, un reconocimiento "a la seriedad, constancia y responsabilidad de quienes han defendido una solución efectiva para la plantilla, frente a posiciones estériles que no contribuyeron ni a fortalecer la unidad ni a mejorar los resultados".

Con este respaldo, los sindicatos han celebrado que la plantilla "no solo inicia una nueva etapa de estabilidad y de control sobre el cumplimiento de lo acordado, sino que también deja una lección sindical clara: en los conflictos reales, el compromiso se demuestra con hechos, no con movimientos tácticos de última hora".