La Plataforma del Polígono Sur (Sevilla) critica "apagones" en plena ola de calor y pide "medidas preventivas"

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla formada por el tejido asociativo del Polígono Sur, conformado por os barrios con menor renta media anual por habitante de toda España, ha alertado de que la ciudad se enfrente "a los días de calor más duros del verano" con aviso rojo y naranja y con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 44 grados y en la zona "continúan los apagones que dejan a las viviendas sin electricidad cuando más se necesita".

Según ha trasladado la Plataforma en un comunicado, "pagar la factura de la luz no garantiza el suministro, pues se presentan fallos reiterados en la electricidad cuando las altas temperaturas ponen en riesgo la salud y la vida de la población". Así, según los datos recopilados, han apuntado que entre los meses de junio y julio se han experimentado un 35% más de incidencias que en el mismo periodo de 2024 y que el "75% de los apagones" afectan a los centros de transformación de Mago de Oz y Reina de la Paz.

Así, en junio se han registrado 502 incidencias, "302 más que en 2024" y durante el mes de julio, 369 incidencias. "Sin electricidad, ventiladores, neveras y aparatos médicos dejan de funcionar. Las personas electrodependientes están en situación de riesgo vital, y el resto de vecinos y vecinas se enfrentan a golpes de calor, deshidratación y un deterioro generalizado de su salud física y mental", han avisado.

Ello, en un marco en el que los colectivos vecinales acusan a Endesa de una supuesta falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, mientras dicha empresa alega el papel de las acometidas ilegales a la red para los cultivos de marihuana dentro de viviendas y el elevado consumo de los mismos, con la consiguiente saturación de los equipos.

Por su parte, los vecinos han pedido "medidas preventivas, porque las administraciones sólo reaccionan cuando la temperatura ya es insoportable y la situación se ha vuelto crítica. Esta gestión tardía es inaceptable". Así, han exigido el "restablecimiento urgente y estable del suministro eléctrico, la habilitación de refugios climáticos en el Polígono Sur, el Plan preventivo contra apagones antes de cada ola de calor y que todas las administraciones se sienten con Endesa y los vecinos".

Finalmente, han concluido que "según la información publicada por el Ayuntamiento en su web, el único lugar indicado para quienes sufran problemas en casa por las altas temperaturas es el Centro Deportivo Polígono Sur, abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas". Preguntándose que "¿y después de las 14,30 horas, justo cuando más calor hace? ¿Y los sábados y domingos? No sabemos si este centro está realmente habilitado como refugio climático, en la web solo se indica que está abierto, sin aclarar si cuenta con las condiciones necesarias para atender a la población".