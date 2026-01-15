El plazo para participar en los concursos del Carnaval de Mairena del Aljarafe (Sevilla) concluye el 22 de enero

Una de las agrupaciones participantes en los concursos del Carnaval de Mairena, en foto de archivo. - AYTO.DE MAIRENA

Sergio Serón será el pregonero y Rafaela Sojo, el 'Olivillo de Plata' a título póstumo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) mantiene abierto el plazo para participar en los concursos del Carnaval 2026, una de las citas más esperadas de la programación festiva del municipio, que volverá a llenar de coplas, disfraces y creatividad las calles y el teatro de la localidad.

En este sentido, el periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 22 de enero, informa el Consistorio en una nota de prensa, en la que destaca que se ha convocado concursos de agrupaciones carnavalescas, carrozas, disfraces y plañideras, que están abiertos a la participación de la ciudadanía, asociaciones y colectivos.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas contempla las modalidades de chirigota y comparsa, con inscripción obligatoria y la entrega de la documentación recogida en las bases, incluyendo repertorio, escenografía y una fianza de 100 euros por agrupación.

En cuanto al Concurso de Carrozas, podrán participar personas individuales y asociaciones registradas. Solo podrán desfilar el 21 de febrero de 2026 las carrozas inscritas en el concurso, quedando fuera de competición la carroza del Rey y la Reina del Carnaval.

En lo que al Concurso de Disfraces, se organiza en modalidad adulta, para mayores de 16 años, e infantil, para participantes de entre 5 y 15 años, tanto en categoría individual como grupal, siempre con inscripción previa.

Por su parte, el Concurso de Plañideras se convoca en modalidad individual y de grupo, abierto a todas las personas mayores de 5 años inscritas dentro del plazo. El importe total destinado a premios asciende a casi 14.000 euros, que se repartirán entre las distintas modalidades, incluyendo galardones para agrupaciones carnavalescas, carrozas, disfraces, plañideras y premios especiales como el mejor pasodoble y el mejor pasodoble dedicado a Mairena.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, accesible las 24 horas. La edición de este año, que se celebra del 6 al 22 de febrero, arranca, además, con el anuncio de las principales figuras del Carnaval.

Rocío Farfán ha sido designada Reina del Carnaval; Sergio Serón ejercerá como pregonero; Jesús Páez será el Rey del Carnaval; y el 'Olivillo de Plata' se concederá, a título póstumo, a Rafaela Sojo, en reconocimiento a su vinculación y aportación a la fiesta.