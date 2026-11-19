El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un taller de cerámica. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves apoyar la declaración institucional para nombrar a Sevilla como Ciudad de la Cerámica y promoverá un programa municipal para proteger, difundir y potenciar este patrimonio, con especial protagonismo de Triana

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, la declaración institucional ha contemplado solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la tramitación del expediente para declarar la Cerámica de Sevilla-Triana como Bien de Interés Cultural, en la modalidad de Patrimonio Inmaterial.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la importancia de la declaración institucional de Sevilla como Ciudad de la Cerámica, un reconocimiento a una tradición histórica, cultural, artística y económica que forma parte de la identidad de la ciudad y que tiene en Triana uno de sus principales referentes.

"La cerámica es mucho más que una expresión artística o una actividad artesanal. Es parte de nuestra historia, de nuestras raíces y de la personalidad de Sevilla". "Está presente en nuestras calles, en nuestros edificios, en nuestros patios y en tantos rincones que forman parte de la memoria colectiva de los sevillanos. Sevilla no se entendería sin su cerámica y, especialmente, sin la enorme aportación de Triana", ha señalado Sanz.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que "tenemos una obligación con nuestro patrimonio: conservarlo, protegerlo y transmitirlo a las próximas generaciones". "Pero también tenemos que saber proyectarlo hacia el futuro, apoyar a nuestros artesanos y conseguir que la cerámica siga siendo una actividad generadora de oportunidades, empleo, riqueza y atractivo cultural y turístico para Sevilla", ha afirmado.

En este contexto, Sanz ha incidido en la extraordinaria vinculación de la cerámica con la Exposición Iberoamericana de 1929, cuando los azulejos, revestimientos, paneles y elementos ornamentales adquirieron un protagonismo fundamental en la arquitectura regionalista y en la configuración de algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

"Nos encontramos ante una oportunidad excepcional con la celebración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. Queremos recuperar y poner en valor ese legado, pero también reinterpretarlo desde la contemporaneidad. La cerámica debe tener un papel protagonista en esta conmemoración porque representa una de las grandes aportaciones de Sevilla a la arquitectura, al arte y a la cultura", ha manifestado el alcalde.

En esta línea, el Ayuntamiento impulsará un Programa Municipal para la Cerámica de Sevilla, destinado a documentar, proteger, difundir y promover el patrimonio cerámico histórico y contemporáneo, prestando especial atención a la cerámica arquitectónica y a la continuidad de los talleres y los conocimientos tradicionales.

Además, el Consistorio trabajará para impulsar y consolidar la Bienal de la Cerámica de Sevilla, tomando como referencia su primera edición, celebrada en 2017, y proyectando una segunda edición para 2029, coincidiendo con el Centenario de la Exposición Iberoamericana.

"Queremos que la Bienal sea una gran cita cultural, con proyección nacional e internacional, que sirva para dar visibilidad a nuestros ceramistas, apoyar a los nuevos creadores y convertir Sevilla en un punto de encuentro de referencia para el mundo de la cerámica", ha explicado Sanz.