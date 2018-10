El pleno aprueba defender los símbolos nacionales, la monarquía y el español y aplicar el 155 en Cataluña

Publicado 26/10/2018 17:27:09 CET

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del Grupo popular, apoyada por Ciudadanos, rechazada por Participa e IU y ante la que el PSOE se ha abstenido, que reclama la defensa de los "símbolos" nacionales y de la monarquía parlamentaria, el español como "lengua vehicular y común" de la enseñanza en todas las comunidades autónomas y apoya la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña "con la amplitud y duración que se requiera.

La moción elevada a pleno por los populares, conectada con el 40 aniversario de la Constitución Española, gracias a la cual "España ha vivido sus mejores años de progreso" y desarrollo social y económico, reivindica la Transición y las leyes y acuerdos surgidos de la misma, como "bases" de la actual democracia y estado de derecho, además de rechazar "cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva".

Igualmente, la propuesta llama a defender los "símbolos" nacionales, reclamando que los mismos ocupen el espacio que la Constitución y les leyes les atribuyen, incluyendo tal extremo que "los altos cargos y empleados públicos se comporten de forma neutral y se abstengan de realizar, impidan y corrijan cualquier ataque que se pueda producir a los símbolos nacionales o a los derechos y libertades, para preservar la neutralidad institucional".

La moción del PP reclama además defender la monarquía parlamentaria como "símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España" y su "inestimable y extraordinaria contribución" a la Transición y a la unidad de España.

Además, la propuesta reclama "defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas, respetando siempre las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas", así como "apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán".

Durante el debate plenario, el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, ha encuadrado esta propuesta en una "competición" del PP con Ciudadanos y Vox "para ver qué partido es más de ultraderecha", precisando a los populares que España "no tiene mil años de historia como nación". Pero sobre todo, ha llamado a no "dulcificar la transición", porque fue un periodo con "avances y luces, pero también con sombras", toda vez que a su juicio la monarquía es una institución "anacrónica y corrupta" y la solución al conflicto catalán "no es el artículo 155" ni "golpear" a los independentistas.

Francisco Moraga, de Ciudadanos, ha defendido que la transición constituye un "ejemplo enorme de unidad de país" en un momento crucial, invocando el espíritu de "fraternidad y cesión" de aquellos tiempos. Un periodo, según Moraga, del que "hay que estar orgullosos", rechazando las "groserías" vertidas contra la transición. Además, ha sacando una bandera de España que ha puesto en la bancada de la oposición, porque la enseña nacional "no da sífilis al tocarla". Igualmente, ha apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

LO QUE EL PP "OCULTA"

Por el PSOE, la concejal Carmen Castreño también ha compartido la idea de llevar "la bandera de España con muchísimo orgullo", advirtiendo no obstante de que la moción del PP "oculta" el hecho de que el PP "quiere imponer a Cataluña el artículo 155". "No son maneras de diálogo o concordia", ha aseverado, avisando de que el independentismo convencía al 15 por ciento de los catalanes durante la era del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el popular Mariano Rajoy dejó el Gobierno central con más de un 40 por ciento de catalanes apoyando el secesionismo. "El PP quiere llevar un clima de crispación", ha avisado.

Julián Moreno, de Participa, ha criticado de su lado que el PP promocione su "visión única" de España y su "patriotismo de pacotilla", defendiendo que España es una realidad "plurinacional" en la que los populares quieren introducir más "crispación".

El edil del PP Rafael Belmonte, de su lado, ha replicado a IU que más allá del año en el que los historiadores sitúan su nacimiento como "estado", España "existe como nación desde hace mucho tiempo" y atesora ejemplos "bimilenarios de convivencia". Además, ha defendido que es necesario que Sevilla tenga "voz" en un momento en el que "se pone en cuestión la unidad nacional y pactos fundamentales de convivencia en común".

Ha continuado las intervenciones el portavoz popular, Beltrán Pérez, quien ha advertido de que el Gobierno central del PSOE negocia los presupuestos generales del Estado (PGE) con "quien va a la cárcel a negociar con gente encerrada por golpismo y sedición", en alusión al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y los jefes del independentismo catalán encarcelados por la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y el posterior pronunciamiento del Parlamento catalán, sin que tales extremos estuviesen permitidos por las leyes.

"RECUPERAR LA CONVIVENCIA"

Ha cerrado el debate el alcalde, Juan Espadas, quien ha alertado de que el PP sólo pretendía "una votación del artículo 155 adornada" con aspectos "sagrados" para el PSOE, para poner a los socialistas contra las cuerdas, pues el PP no ha accedido a que los diferentes puntos de la moción fuesen votados por separado. "El PSOE no va a defender la aplicación unilateral e inmediata del artículo 155, porque en Cataluña hay que recuperar la convivencia", ha enfatizado, toda vez que la moción ha prosperado al votar a favor el PP y Cs, abstenerse el PSOE y votar en contra Participa e IU.

El pleno ha aprobado además otra propuesta del PP, para reclamar al Gobierno central socialista que las medidas anunciadas para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 no supongan "un incremento de la base de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos", solicitando además que las ordenanzas municipales de 2019 incluyan rebajas en el IBI para este colectivo, que los nuevos presupuestos municipales incorporen ayudas a la fiscalidad para los autónomos y que los mismos cuenten con un "plan municipal" específico.