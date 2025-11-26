El Pleno de Diputación aborda este jueves la movilización de algo más de 172 millones para programas del 'Sevilla 2030'

Archivo - Sevilla.-Diputación asegura que la modificación del Sevilla 2030, impulsada por Cohesión, da respuesta a 79 municipios - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla aborda este jueves, 27 de noviembre, en sesión ordinaria, la movilización de algo más de 172 millones de euros para inversiones provinciales, con un impulso importante para cuatro de los programas del 'Sevilla 2030', que aluden a equipamientos municipales, teatros, turismo y vivienda.

Además, los distintos grupos políticos que integran la Corporación debatirán acerca de las actuaciones de mejoras y drenaje en tres carreteras provinciales incluidas en la segunda fase del Plan de Inversión Trienal (PIT 2025-2027).

En el orden del día, consultado por Europa Press, se recoge también un nuevo convenio de cesión de uso gratuito mediante mutación demanial externa para la ubicación de la sede del Área Territorial de Servicios sociales Sevilla Norte, en este caso entre la Diputación y el Ayuntamiento de Brenes, así como la aprobación del Acuerdo Marco para el traslado de la sede social del Consorcio de Aguas del Huesna al municipio de Utrera.

En el apartado de las proposiciones que presentan los grupos con representación en el Plenario, PSOE, PP y Con Andalucía han acordado una moción conjunta relativa a la celebración del Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada año el 25 de noviembre.

Asimismo, el PSOE defenderá en el Pleno una propuesta para reclamar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un nuevo Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales, con especial atención a la provincia de Sevilla y a la necesidad de reforzar las infraestructuras que conectan las explotaciones agrarias, los núcleos rurales y numerosos enclaves turísticos y medioambientales.

El Grupo Popular en la Diputación pedirá en una moción a la Administración provincial que se posicione "formalmente" del lado de los más de 120.200 autónomos sevillanos "ante el castigo que les infringe el Gobierno de Pedro Sánchez". En dicha propuesta, los populares reclaman al ente supramunicipal el rechazo de la Corporación a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores por cuenta propia.

Con Andalucía lleva al Pleno el apoyo al personal de atención directa a menores en los centros de protección y de justicia juvenil de la Junta de Andalucía y Vox, pone sobre la mesa una moción relativa a solicitar al Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla que adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias del servicio de autobuses.