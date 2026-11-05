El Pleno de Diputación de Sevilla apoya las medidas del Gobierno para "frenar alquileres abusivos" en un crispado debate

Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, que se aplazó por los tres días de luto tras el accidente de Urda - EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha apoyado las medidas urgentes del Gobierno de España para garantizar el acceso a la vivienda y "frenar los alquileres abusivos", y lo ha hecho tras la aprobación de sendas mociones presentadas por el Grupo Socialista, que ha detallado la diputada provincial Rosario Andújar, y Con Andalucía, que ha defendido el diputado José Antonio Mesa, si bien ambas proposiciones se han votado por separado y con el mismo resultado: el voto favorable de los grupos proponentes y el rechazo de PP y Vox.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla y expresidente de la Diputación: "un municipalista convencido", en palabras del actual mandatario provincial, quien ha tenido un especial recuerdo para quien fue su compañero de partido, del que ha destacado "su ímpetu y su determinación en el mundo de la política", entre otros aspectos de su faceta profesional.

En cuanto a la moción en sí, desde el PSOE se ha insistido en la necesidad de promover la construcción de vivienda pública y la protección de los colectivos más vulnerables que están en situación de alquiler social y de las consecuencias directas que tiene sobre los desahucios.

La también alcaldesa de Osuna ha remarcado la idea de que la vivienda tiene que "formar parte de cualquier gobernante que se precie" como una prioridad. "Para ello, el Gobierno de España ha respondido con distintas medidas propuestas, como una ley de vivienda que está desplegando todos sus efectos allí donde ha sido implantada; por supuesto, no es el caso de las comunidades autónomas gobernadas por Vox y Partido Popular, que lo único que han contestado ha sido con distintos recursos de inconstitucionalidad a la espera de su resolución".

Andújar ha señalado que el Ejecutivo, "consciente de que aún no se ha dado una respuesta satisfactoria para la necesidad que impera ahora mismo el tema de la vivienda", ha puesto en marcha dos Reales Decretos, y ha subrayado que es fundamental "topar los alquileres" en zonas tesionadas y "vigilar que no haya apartamentos turísticos ilegales". "En definitiva, todo esto es una llamada de atención a todos los poderes públicos".

Desde el Grupo Con Andalucía han llevado al Pleno una moción no solo con medidas "frente a la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo" sino de respaldo a las reivindicaciones y laborales de la huelga general del 11 de noviembre.

El Grupo Popular, que a través de su portavoz, Martín Torres, ha criticado que ambas propuestas se debatan conjuntamente "pese a no haberse tratado ese punto en la junta de portavoces", ha esgrimido para su voto en contra que se pongan sobre la mesa en un momento "inoportuno", en plena precampaña electoral.

"Cuando llegó el PSOE al Gobierno de España, el problema de la vivienda no estaba entre los primeros para los ciudadanos. Esto es un fraude al electorado porque se necesita un debate profundo que no se soluciona con ideologías, sino con políticas eficaces y con gestión. Las mociones, como el 11N, es precampaña", ha sentenciado.

Por último, el diputado de Vox, Rafael García, ha afeado a Con Andalucía que hayan llevado al Pleno una moción con "tintes de campaña electoral" y ha criticado una convocatoria de huelga "a dos semanas de los comicios".

"¿Dónde estaban las cúpulas de los sindicatos estos ocho años mientras subían los alquileres y la cesta de la compra?", ha subrayado en su intervención. García ha criticado, además, que en uno de los puntos de esa propuesta, se inste "solo a la Junta" para que se construyan viviendas públicas. "No es una moción por la vivienda sino contra un gobierno concreto", ha ahondado al respecto.