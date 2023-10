El pleno de La Rinconada pide declarar lugares de memoria histórica la fosa del cementerio viejo y la azucarera

LA RINCONADA (SEVILLA), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por mayoría absoluta por el socialista Javier Fernández, ha aprobado una moción del grupo de Con IU-Podemos, en demanda de rendir un homenaje a los represaliados por el régimen franquista con la dignificación de los lugares de memoria histórica del municipio.

Según dicha formación, con ello se insta a comenzar el procedimiento de declaración como lugares de memoria democrática de la fosa común del antiguo cementerio viejo de La Rinconada, ubicado a la entrada del pueblo llegando desde Sevilla, en la actual avenida 28 de Febrero; de los campamentos donde habitaban los reos obligados por el régimen franquista a trabajar en la construcción del hoy conocido como acueducto del Canal de los Presos; la plaza del Ayuntamiento por las ejecuciones perpetradas en la misma, o las instalaciones de la antigua azucarera por su papel de "campo de concentración" en los meses posteriores al golpe de Estado.

"Olvidar no es sólo aceptar la no memoria, es situarse en la no verdad, puesto que el olvido lleva al negacionismo y a la no aceptación de las vulneraciones de los Derechos Humanos", ha manifestado el portavoz rinconero de Con IU-Podemos, Ignacio Ruiz.