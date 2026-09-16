El Pleno de Sevilla aborda la crisis de Ceuta, la Virgen del Refugio, el colapso de la Cartuja y climatización urbana

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que se celebra este jueves, 17 de septiembre, a partir de las 9,30 horas abordará en sesión ordinaria, la crisis migratoria de Ceuta, la declaración de la Virgen del Refugio de San Bernardo como patrona de bomberos, el colapso de tráfico en la Cartuja y medidas de climatización urbana entre otros puntos.

Entre los puntos del orden del día, consultados por Europa Press, la modificación de la plantilla de Bomberos para adaptarla a la legislación andaluza, reconocimientos de crédito varios y la adhesión del Consistorio a la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad.

En cuanto a las mociones que llevarán los diferentes partidos, el PP llevará una en apoyo de Ceuta y Melilla, en defensa de su "españolidad", y para "poner en valor los vínculos históricos, culturales y humanos" que unen a Sevilla con ambas ciudades autónomas.

Con este propuesta, el Ayuntamiento quiere manifestar su "solidaridad y cercanía" tanto con sus instituciones como con sus ciudadanos, "especialmente con los sevillanos de origen ceutí y melillense".

Además, en uno de los puntos del acuerdo que se someterá a votación, el hecho de "reafirmar el compromiso municipal con la convivencia, la seguridad y la plena efectividad de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico".

El Pleno, en caso de que prospere la propuesta, "reconoce y reafirma que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y se encuentran plenamente sometidas a la Constitución Española, de conformidad con sus respectivos Estatutos de Autonomía" y rechaza al respecto "cualquier actuación, declaración o pretensión que, al margen de los procedimientos constitucionales y legales, tenga por objeto cuestionar o menoscabar la soberanía que corresponde al Estado español sobre ambas ciudades".

PROPUESTAS DE VOX, PSOE Y PODEMOS

En esta línea, Vox también llevará una moción en defensa de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y el resto de plazas y territorios españoles del norte de África y otra sobre la dificultad del acceso a la vivienda, entre otras cuestiones, con especial atención a la promoción de Entrenúcleos-Bellavista, en El Pítamo.

Otro de los asuntos que Vox llevará al debate municipal es la proliferación de la venta ambulante ilegal en distintos puntos de Sevilla, ya que según su portavoz, esta actividad "no es simplemente una cuestión estética", sino que tiene consecuencias económicas para los comerciantes que desarrollan su actividad legalmente, pagan impuestos y cumplen las ordenanzas municipales.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista defenderá una propuesta con veinte medidas para actuar en Gran Plaza, Marqués de Pickman, Ciudad Jardín, Nervión Viejo y el Parque de La Ranilla, además de que elevará a votación una defensa de las políticas públicas contra la violencia de género.

Por último, Con Podemos Izquierda Unida preguntará por proyectos de climatización urbana y hará propuestas relativas a la defensa del transporte público en los barrios trabajadores y otra sobre la convivencia y la pluralidad en el Polígono Sur.

Asimismo, las Juntas municipales de Distrito propondrán llevar a cabo una auditoría externa e independiente que evalúe el grado de cumplimiento real de los servicios asignados y las frecuencias certificadas por Lipasam en el Sector Sur del Distrito Bellavista-La Palmera.