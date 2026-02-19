El Pleno de Sevilla aprueba una inyección de casi 30 millones para renovar 63 autobuses y mejorar centros deportivos

Archivo - Autobuses de Tussam circulan con fluidez por la avenida Carlos V, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada este jueves, ha aprobado una inyección de casi 35 millones de euros para renovar 63 autobuses de la empresa pública (Tussam) y mejorar las infraestructuras de Sevilla. La propuesta del Gobierno municipal ha sido aprobada punto por punto --estaba desglosada en cinco apartados--, tras someterse previamente a votación su retirada del orden del día, por petición del Grupo Socialista.

En este sentido, se han aprobado 23 millones de euros para financiar 63 autobuses nuevos; 5,6 millones de euros para renovar el sistema informático de la Agencia Tributaria; un montante de 5,1 millones para mejorar 20 instalaciones deportivas; una partida de 1,5 millones para la mejora del pavimento de parques empresariales y 120.000 euros para las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial tras los daños causados en el Cementerio de San Fernando por el temporal.

De este modo, se ha producido una votación por separado de cada una de las modificaciones presupuestarias, y se han aprobado todas sin votos en contra, excepto la destinada a renovar el sistema informático de la Agencia Tributaria que ha rechazado el PSOE.

Con Podemos-IU se ha abstenido en todos los puntos salvo el último; Vox ha hecho los mismo, con excepción del cuarto y el quinto, donde ha votado a favor, y el PSOE ha votado en contra en el segundo punto, a favor en el último y se ha abstenido en el resto.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha manifestado en el Pleno que "el gobierno local no quiere que Sevilla esté paralizada, por eso sigue poniendo todo su empeño para que la ciudad esté en marcha con modificaciones tan importantes como esta". En relación con Tussam, estas compras se enmarcan en el Plan de Renovación de la Empresa Municipal de Transportes, que prevé una inversión superior a los 52 millones de euros para el periodo 2025-2027 y la renovación de 125 autobuses.

Dicha modificación presupuestaria ya fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la empresa. En concreto, se trata de la adquisición de 63 autobuses que se incorporarán a la flota de manera escalonada y antes de finales de julio de este año y que supondrán una inversión total de 25.893.500 euros. Del total de vehículos, 38 son autobuses GNC Híbridos de 12 metros y de la marca Iveco, 20 son autobuses GNC Híbridos articulados, diez de la marca Man y otros tantos de la marca Iveco y cinco son eléctricos de la marca Mercedes.

Estas adquisiciones se enmarcan en el Plan de Renovación de la empresa que, sobre la base de una flota necesaria de 423 vehículos, está condicionado por la edad media actual situada en casi once años, lo que afecta tanto al servicio como al coste de mantenimiento y al impacto medioambiental. Además, existen determinadas normativas de obligado cumplimiento en cuanto a electrificación, prohibiciones de vehículos de combustión o vida útil máxima de vehículos GNC.

En este sentido, el Plan de Renovación prevé para el periodo 2025-2027 la adquisición de 125 unidades, el 30% de su flota actual; 80 de ellas serán vehículos de 12 metros, 37 vehículos articulados de 18 metros, cuatro minibuses de diez metros y otros tantos microbuses, con el objetivo de alcanzar los siete años de edad media. Todos los vehículos serán ambientalmente sostenibles, ya sean 100% eléctricos o híbridos de GNC y supondrá una inversión total superior a los 52 millones de euros, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

MEJORAS EN 20 CENTROS DEPORTIVOS DEL IMD

El Gobierno municipal ha llevado al Pleno una propuesta para aprobar una inversión superior a los 5,1 millones de euros destinada a la modernización, mejora y renovación de cerca de una veintena de centros deportivos de la ciudad. Entre las principales intervenciones destacan la renovación del pavimento en pistas exteriores de varios centros deportivos, entre ellos Hytasa, Vega de Triana, Polígono Sur, Amate, Bellavista, Pino Montano, San Pablo, San Jerónimo, Puente y Tiro de Línea, con una inversión superior al millón de euros.

Estos trabajos consistirán en el fresado de superficies, sellado de grietas, nivelación y aplicación de capas de pintura acrílica conforme a la normativa deportiva vigente. Asimismo, se contempla la renovación del pavimento en pistas cubiertas, incluyendo instalaciones como la pista de hockey y fútbol sala de Hytasa y la pista polideportiva Mar del Plata, mediante la instalación de pavimento de poliuretano adaptado a la normativa técnica correspondiente.

El plan de inversiones también incluye la reforma integral del centro deportivo Begoña, con actuaciones destinadas a mejorar su pista polideportiva para su futura licitación en concesión administrativa. Otra de las actuaciones relevantes será la sustitución de calderas, colectores, termos acumuladores, bombas y cuadros eléctricos en los centros deportivos Alcosa, Rochelambert y Tiro de Línea. Estos sistemas, con una antigüedad de entre 26 y 29 años, presentan fallos frecuentes que afectan al funcionamiento de vestuarios y piscinas, por lo que serán renovados mediante un nuevo sistema hidráulico y de acumulación, añade la nota de prensa.

Igualmente, se prevé la sustitución del pantalán del Centro de Actividades Náuticas Telecabina, actualmente deteriorado y causante de incidentes entre los usuarios. El nuevo pantalán será modular, fabricado con materiales plásticos de mayor durabilidad y con un sistema de anclaje renovado que facilitará su mantenimiento. El proyecto contempla, además, la cubrición de pistas exteriores en instalaciones deportivas, mediante estructuras metálicas con cubiertas ligeras que permitirán ampliar el uso deportivo durante todo el año.

También se ejecutarán cerramientos laterales y frontales en pistas ya cubiertas de los centros deportivos Begoña y Torreblanca, con el objetivo de paliar la falta de espacio en pabellones de los distritos Macarena y Este. En materia de mejora de superficies deportivas, se sustituirá el césped artificial de pistas de fútbol sala exteriores en centros como Alcosa, Bellavista y Sendai, instalando césped de última generación con base elástica y relleno orgánico.

Por último, se instalará un sistema de climatización frío-calor en el pabellón cubierto del centro deportivo Amate. Esta actuación permitirá ampliar la oferta deportiva en condiciones adecuadas durante los meses de verano, teniendo en cuenta que actualmente solo el Palacio de Deportes dispone de climatización.

OTRAS MODIFICACIONES

El Pleno municipal también ha aprobado 5,6 millones de euros para renovar el sistema informático de la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSev). El actual (ALBA) data del año 2000 y desde entonces ningún gobierno municipal ha impulsado una renovación integral como la que ahora se pretende ejecutar.

Más de 25 años después, esta herramienta informática ha quedado obsoleta y se hace necesario invertir en un nuevo sistema informático. El nuevo sistema, permitirá una gestión integral del contribuyente, facilitando desde un punto de atención única la resolución de cualquier gestión de carácter tributario.

Por otro lado, también se ha aprobado una modificación presupuestaria para inyectar un millón y medio de euros en el programa de rehabilitación de viales de parques empresariales con el que se pretende acometer la necesaria rehabilitación del Polígono Industrial La Chaparrilla.

Finalmente, para el servicio de Cementerio, se ha aprobado aumentar la partida destinada a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial en 120.000 euros, dados los graves daños sufridos por las instalaciones debido a los últimos temporales que ha azotado con fuerza en nuestra tierra.