El Pleno de Sevilla aprueba regular como servicios terciarios los pisos turísticos con la petición de zonas tensionadas

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves de manera definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con la que se cambia la calificación de las viviendas turísticas para que tengan la consideración de servicio terciario y así estén sometidas a las mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos.

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha defendido esta iniciativa municipal como respuesta a "algo que preocupa en la ciudad", como lo es la "convivencia" del turismo con el día a día de la ciudad. Flores ha manifestado que el "compromiso" del Gobierno local es el de "compaginar" una actividad económica como el turismo, generadora de "empleo, conocimiento e innovación", con la vida en Sevilla.

Adelante Sevilla, confluencia formada por IU y Podemos, ha mostrado su satisfacción por esta aprobación, condición que ambas formaciones pactaron con el Gobierno municipal para dar su respaldo al presupuesto de 2022, y ha apremiado a poner en marcha la "segunda fase" de regulación de los pisos turísticos: la declaración de zonas tensionadas por este tipo de negocios. La modificación del PGOU para la regulación de los pisos turísticos, además del voto favorable de Adelante, ha contado con el respaldo de PSOE, Cs y la concejal no adscrita Sandra Heredia. Vox y el PP se han abstenido.

La concejal de Adelante Sevilla Susana Serrano, de Podemos, ha hecho hincapié en que la "regulación" mediante esta modificación --que no tiene carácter retroactivo-- es un "paso importante" y supone la "culminación de un proceso" que arrancó en 2019, cuando la confluencia empezó a negociar este asunto con el Gobierno local. La "satifación" de Serrano ha venido acompañada de una petición y recuerdo: el apoyo al presupuesto de 2022 recogía que, una vez aprobada esta modificación, "nos poníamos a trabajar" en la declaración de zonas tensionadas por la presencia de pisos turísticos.

El Índice de Precios de Referencia del Alquiler (IPRA) del Plan Municipal de Vivienda (2018-2023), arrojaba datos a diciembre de 2019 sobre el exceso de Presión Turística en algunos barrios de Sevilla. Entre los más afectados se encuentran Santa Cruz, con 35%, Alfalfa (25%), Arenal (24%), San Bartolomé (23%), Feria (23%) y Encarnación-Regina (18%). Todos estos valores son "muy superiores" al máximo del 8% que no deberían superar las Zonas Turísticamente Saturadas, según los datos manejados por Adelante Sevilla.

La prtavoz de Vox, Cristina Peláez, ha explicado que la abstención de su formación no obedece a que no sea necesario regular los pisos turísticos, "que lo es", sino a que se trata de una "regulación del todo inadecuada", ya que, a su juicio, "perjudica al pequeño ahorrador y no soluciona el problema del Casco Antiguo". Peláez ha afeado al Gobierno municipal que haya "logrado enfadar a todo el mundo" con esta regulación hecha "a espaldas de los ciudadanos".

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores (PSOE), le ha replicado que "la Sevilla del siglo XXI es la de los retos y la convivencia; la del orgullo de sevillanía y de progreso para integrarnos en un mundo cada vez más globalizado. En eso es en lo que estamos los socialistas" frente a "otros que andan en el siglo XII".

La modificación supone que las viviendas turísticas se asimilan a hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos y, por tanto, tendrán idénticas condiciones, requisitos para su implantación y ubicaciones autorizadas dentro de un edificio de viviendas. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ordena esta actividad, que, hasta el momento, carecía de una regulación específica.