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SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla debatirá este jueves la aprobación del Estudio de detalle definitivo de las parcelas de la Cruz del Campo destinada a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), además de que acogerá propuestas de los diferentes grupos sobre vivienda, seguridad ciudadana y la atención a víctimas de violencia de género.

Según ha recogido la convocatoria de la sesión consultada por Europa Press, el Pleno ordinario abordará a partir de las 9,30 horas la aprobación de los estudios de diferentes parcelas de esta zona, promovidas por Amenábar Sevilla, S.L., así como hermanamientos con la ciudad japonesa de Minamishimabara y la turca de Mugla.

En cuanto a las preguntas, el Grupo municipal Socialista cuestionará al Gobierno municipal sobre inversiones en materia de vivienda pública, asunto que estará presente en la primera de las propuestas socialistas, que requerirá impedir la construcción de apartamentos turísticos en zonas residenciales.

Asimismo, el PSOE propondrá medidas para las barriadas de para revitalizar las barriadas de Triana de Santa María, El Tardón, Los Ángeles y El Carmen en Triana, que a juicio de la concejala Encarnación Aguilar, "se han acostumbrado a vivir entre calles sucias e insalubres, sin mantenimiento y donde se evidencian necesidades urgentes de reurbanización".

Por su parte, Vox preguntará por la seguridad ciudadana en la ciudad, y propondrá medidas en esa materia relativas al barrio de Santa Cruz, las cuales han contemplado refuerzos policiales, persecución del carterismo y fortalecer la intervención social en calle y los mecanismos de atención, acompañamiento, alojamiento de emergencia cuando proceda y derivación a recursos adecuados para las personas que se encuentren en situación de exclusión o vulnerabilidad, entre otras medidas.

Por último, Con Podemos-Izquierda Unida abordará la situación del servicio de atención domiciliaria, así como propondrá para votación una serie de medidas para corregir las desigualdades en el entorno de los Tres Barrios, mediante la renovación de las infraestructuras eléctricas, reposición del arbolado, renovar el Mercado Municipal de la Candelaria e incrementar la dotación de agentes de la Unidad de Policía de Barrio de la zona.

En materia de violencia de género, la coalición buscará sacar adelante una propuesta de comunicación a la Junta de Andalucía con el objetivo de conservar y garantizar la atención a las víctimas, independientemente de su lugar de origen, prestando así servicio a las zonas rurales.