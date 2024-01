Podemos critica la limpieza de una pintada de 1978 del movimiento homosexual en una pared de juzgados de Sevilla

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado este jueves la "limpieza" de una pintada realizada en 1978 por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria en una pared de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla, y han recriminado y pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por ello.

La actual presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, ha alertado de la desaparición de esta pintada que ella misma realizó el 24 de junio de 1978 en una atención a medios ante los juzgados del Prado en la que ha estado acompañada por la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada nacional, Martina Velarde, y el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Delgado.

Mar Cambrollé ha explicado que dicha pintada se realizó la víspera de que se celebrara "la primera manifestación en Andalucía por la libertad sexual", de la que ella fue "anfitriona" en Sevilla, para "golpear" al Gobierno que entonces presidía Adolfo Suárez y "despenalizar los actos de homosexualidad en el Estado español", algo que se logró "el 26 de diciembre" de ese mismo año 1978, según ha destacado.

La propia Mar Cambrollé solicitó en el año 2018 a la Junta de Andalucía la señalización y preservación de dicha pintada como Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La activista trans, que forma parte de la candidatura que encabeza la exministra Irene Montero para concurrir con Podemos a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, ha llamado la atención sobre la desaparición de esa pintada coincidiendo con el reciente estreno de la película 'Te estoy amando locamente', que "rescata la historia del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria".

Mar Cambrollé ha explicado que "se ha preguntado" por la desaparición de esta pintada a la Junta y "la respuesta es que no ha sido adrede", sino que "se ha hecho de una manera rutinaria", en el marco de una limpieza del edificio, algo que ella ha cuestionado, porque dicho inmueble "tiene más mierda que un palomar" y "no se ha limpiado nunca", según ha manifestado.

"Creo que esto, más que una limpieza rutinaria, ha sido una limpieza selectiva", para "querer borrar la memoria de Andalucía" y "la memoria del colectivo Lgtbi", ha indicado Mar Cambrollé, que ha apelado a la importancia "para todos los pueblos" de "tener memoria, porque un pueblo sin memoria está condenado a cometer los mismos errores y los mismos horrores del pasado".

Además, ha apuntado que dicha pintada era "un símbolo que representa algo que nunca más puede pasar", en referencia a la "criminalización" que vivieron "las personas trans en la época del franquismo", e "incluso" durante "un largo post-franquismo, que costó la cárcel a más de 5.000 personas", según ha puesto de relieve para subrayar que eso debe "ser recordado" para que no vuelva a pasar.

Por eso, Mar Cambrollé ha solicitado "a la instancia que le competa", la "restauración, preservación y señalización" de dicha pintada, y ha anunciado que, "si no lo hacen, en breve" ella misma volverá a realizar esa pintada, porque es "un símbolo para que nunca" más "nos quieran llevar a aquellos oscuros tiempos del franquismo".

RESPALDO DE PODEMOS

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha subrayado que tanto ella como Juan Antonio Delgado habían acudido a esta convocatoria de prensa "para apoyar las reivindicaciones de Mar Cambrollé", y ha tachado de "indignante" la respuesta a la pregunta a la Junta sobre la desaparición de dicha pintada en el marco de "una limpieza rutinaria".

Martina Velarde ha remarcado que ella ha sido portavoz de Memoria Democrática y ponente de la Ley de Memoria Democrática, y ha apuntado que "la Junta de Andalucía parece ser que nos quiere llevar otra vez al olvido".

Además, ha aprovechado para reivindicar la "lucha" de Mar Cambrollé y su labor, de la que, según ha abundado, "tenemos que estar muy orgullosos", teniendo en cuenta que "todavía sigue al pie de cañón", según ha puesto también de relieve Martina Velarde, para quien "tendría que ser motivo de orgullo absoluto que Andalucía haya sido pilar fundamental y punta de lanza" del movimiento de libertad sexual.

Por ello, la también diputada por Granada ha solicitado a la Junta de Andalucía que "preserve el lugar en el que estaban esas pintadas por la libertad sexual que han estado 45 años", y ha avisado de que, si no lo hace así la administración andaluza, desde Podemos "estaremos al lado de Mar (Cambrollé) para que vuelva a pintarlas" y "para que, por fin, se proteja" ese espacio con las "herramientas" que le da la Ley de Memoria Democrática como 'Lugar de Memoria', porque "no queremos volver a tiempos oscuros y no queremos que nos lleven una vez más al olvido", según ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha sostenido que "el Partido Popular ha ido siempre en contra a la ampliación de derechos y libertades de la ciudadanía", afirmación que ha sustentado en "datos contrastados", entre los que ha incluido sus iniciativas judiciales contrarias a leyes como el matrimonio igualitario o el aborto, convencido de que "el Partido Popular directamente, al día siguiente, se ha ido al Constitucional para intentar borrar esas leyes" y colegir entonces que "lo mismo que ha querido borrar de la memoria esas pintadas que llevaban 45 años".

Delgado ha reprochado al Gobierno andaluz que no haya protegido esas pintadas, que cree hubiera sido posible con "un simple cristal de metacrilato", tras esgrimir que "con esas pintadas se borra la memoria de una lucha por los derechos y las libertades del pueblo andaluz, encarnado en nuestra compañera Mar Cambrollé".

"Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que haga algo de una vez para ampliar los derechos y las libertades de la ciudadanía", ha reclamado Delgado, antes de plantear que "tendría que empezar por restaurar la pintada que llevaba 45 años ahí, por restaurarla".