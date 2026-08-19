Podemos Sevilla exige el soterramiento del tendido eléctrico en San Jerónimo y La Bachillera

Archivo - Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla desmantelan las torres de alta tensión del recinto ferial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado el soterramiento de los tendidos de Endesa en San Jerónimo y la Bachillera, en base al avance de la Modificación Puntual 67 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, Hornillo también ha solicitado la apertura de un diálogo efectivo entre la Gerencia de Urbanismo, Endesa y el vecindario de San Jerónimo y La Bachillera, así como el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2006 con el soterramiento integral de las líneas de alta tensión.

De esta manera, la edil ha adelantado que los residentes ya han iniciado la recogida de firmas, dado que no piden "nada extraordinario", sino una solución que ya ha sido efectuada en otros barrios. "Si Sevilla Este se quitó las torres de encima, San Jerónimo también tiene derecho a respirar sin un tendido de alta tensión sobre las cabezas de sus vecinos", ha añadido.

Asimismo, ha precisado que la decisión del Partido Popular de ejercer la acción del blindaje de las torres en agosto es una "estrategia" para evitar la contestación social, al mismo tiempo que una demostración del "sentir contrario" que hay en San Jerónimo a la continuidad de los actuales trazados eléctrico. Por tanto, ha exigido la apertura de una "negociación real" con las zonas afectadas.

En palabras de la edil, el "único argumento" que ofrece el informe municipal para justificar este agravio es la "complejidad técnica" de reorganizar la red, cuando "ni siquiera se ha elaborado un estudio comparativo" de costes, plazos y alternativas que valore "si justifica romper un compromiso institucional".