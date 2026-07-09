Podemos Sevilla pide un plan de choque ante el "abandono" en Bomberos y pide adaptarlo a la normativa andaluza

Reunión de Susana Hornillo con una de los bomberos del Parque Central de San Bernardo para analizar el servicio que se presta - PODEMOS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha criticado este jueves, 9 de julio, el "abandono" del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento por parte del Gobierno de José Luis Sanz (PP) y ha propuesto un plan de choque para actualizar este área a través de mejoras normativas, de equipamiento y la cobertura de vacantes en la plantilla.

La dirigente se ha pronunciado así tras la reunión que ha mantenido con delegados sindicales de CSIF en el Parque Central de Bomberos de San Bernardo y en la cual se han expuesto "las principales carencias con las que afronta su trabajo" el cuerpo municipal especializado en extinción de incendios y asistencia en emergencias, señala en un comunicado.

A nivel normativo, según ha explicado Hornillo, el servicio continúa rigiéndose por un reglamento interno de 1976, "sin que el Gobierno municipal haya mostrado intención de renovarlo, pese a que el propio Decreto 36/2025 de la Junta de Andalucía exige a los servicios de bomberos contar con normas de funcionamiento y procedimientos homologados".

"A ello se suma que el Pleno aprobó, el 28 de mayo de 2024, la redacción una Ordenanza de Prevención y Extinción de Incendios --de la que ya disponen ciudades como Madrid, Málaga o Valencia-- que el Gobierno municipal sigue sin cumplir más de dos años después".

En esta línea, la edil de Podemos ha exigido la publicación de la ordenanza comprometida, "la cual sería clave para dotar a los bomberos de procedimientos de actuación que permitan a los efectivos conocer, antes de cada salida, los datos de edificios singulares --hospitales, museos, inmuebles patrimoniales o edificios de más de 28 metros obligados por ley a contar con planes de emergencia--, y disponer de información sobre columnas secas, hidrantes o accesos".

Asimismo, desde Podemos han recordado la necesidad de digitalizar e integrar los planes de autoprotección de estos edificios en el sistema operativo de bomberos, tal y como preveía el acuerdo plenario de 2024. "Un bombero no puede intervenir a ciegas en un hospital, en un edificio patrimonial o residencial sin saber dónde está la columna seca o cuál es el plan de evacuación porque implica asumir riesgos innecesarios tanto para los efectivos como para los vecinos y vecinas", ha afirmado Hornillo.

Asimismo, Podemos ha planteado la convocatoria urgente de los procesos de promoción interna pendientes y la cobertura reglada de las jefaturas vacantes. Por último, en lo referente a las carencias de equipamiento, la formación morada se hace eco de la denuncia del sindicato CSIF acerca de los 45 efectivos incorporados el año pasado "a los que no se les dotaron de arnés individual en el momento de su incorporación".

"Especialidades como la unidad de buceo --imprescindible en una ciudad con río y puerto fluvial-- se sostienen gracias a la formación que los propios bomberos costean por iniciativa propia, sin reconocimiento en la Relación de Puestos de Trabajo", ha alertado Podemos. Su dirigente ha insistido en que ninguna de las medidas planteadas para actualizar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios requiere partidas presupuestarias extraordinarias ni tramitación compleja, sino "decisión política".