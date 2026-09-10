Podemos Sevilla pide reducir la "inseguridad vial" en Los Carteros por las obras del metro y mejorar espacios públicos

La líder de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, en el barrio de Los Carteros en Sevilla - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado este jueves al Gobierno local una intervención integral en el barrio de Los Carteros para "mejorar los espacios públicos peatonales y ajardinados, reducir la inseguridad vial en la zona provocada por las obras del metro y atender los problemas específicos que se generan en el recinto del mercadillo del barrio".

Según consta en un comunicado remitido por el grupo, los vecinos han señalado como una sus principales preocupaciones el "abandono" que sufre el solar que acoge el mercadillo, así como la "falta de iluminación" en este espacio que lo convierten en un "refugio para personas en situación de calle, algunas con problemas de adicción".

A juicio de Hornillo, esta realidad "requiere de una intervención urgente y coordinada de los equipos sociales y sanitarios para mejorar la conviviencia y la calidad de vida en el barrio".

De igual forma, han subrayado que el barrio convive con las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, que "no sólo han alterado la circulación en el barrio sino que han provocado un incremento de la inseguridad vial debido a los accesos a la obra mal señalizados y ubicados en entornos familiares de gran tránsito".

"Los Carteros no pide nada extraordinario: pide una farola, pide mantenimiento habitual, una poda y que alguien del Ayuntamiento se tome en serio lo que los vecinos llevan denunciando desde hace meses", ha apostillado la responsable.

Por ende, ha anunciado que registrarán una moción en la próxima Junta Municipal del Distrito Norte para exigir un Plan de Mejora Integral de Los Carteros.