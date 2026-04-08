Podemos Sevilla presenta una iniciativa para "revisar en profundidad" el proyecto del Cortijo del Cuarto

Reunión de la edil de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, con vecinos por el proyecto de Cortijo del Cuarto. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha presentado este miércoles una iniciativa a debatir este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización para "revisar en profundidad" la situación urbanística del Cortijo del Cuarto, "ante las dudas existentes sobre si los valores ambientales actuales del espacio podrían ser incompatibles con el desarrollo urbanístico previsto".

Según ha indicado el partido en una nota, la clasificación de estos suelos se remonta al PGOU de 2006, "en un contexto muy distinto al actual", y ha subrayado que "ni el estado del entorno ni la normativa ambiental vigente son hoy los mismos, por lo que no se puede dar por hecho que lo que era urbanizable hace 20 años lo siga siendo hoy en las mismas condiciones".

En este sentido, la edil de Podemos ha considerado "imprescindible" determinar si el ámbito presenta actualmente valores ecológicos que deban ser protegidos, "lo que podría requerir una revisión de su estatus urbanístico".

"El Cortijo del Cuarto constituye uno de los principales espacios libres del sur de Sevilla, con funciones clave como pulmón verde, regulador climático y refugio de biodiversidad en una zona que ha experimentado un fuerte crecimiento urbanístico en los últimos años, con desarrollos en Palmas Altas, Pítamo, el entorno del Hospital Militar o Entrenúcleos (Dos Hermanas)", ha afirmado Hornillo.

La iniciativa solicita la elaboración de un informe técnico actualizado sobre la situación urbanística, administrativa y jurídica del suelo, así como una evaluación ambiental completa que analice aspectos como la presencia de flora y fauna, las zonas de nidificación, la conectividad ecológica, el impacto climático y de isla de calor, o la superficie verde potencialmente afectada.

Asimismo, plantea la necesidad de analizar el impacto que tendría cualquier desarrollo en términos de movilidad, tráfico y contaminación, "en un entorno ya tensionado".

"Sevilla necesita vivienda, pero también garantizar entornos habitables, saludables y sostenibles", ha aclarado la dirigente de Podemos, que considera "prioritario" establecer un nuevo órgano de diálogo con la Diputación, colectivos vecinales y organizaciones ecologistas para "estudiar alternativas que permitan compatibilizar ambos objetivos".

Hornillo ha asegurado que "el fuerte impacto del calentamiento global sobre Sevilla obliga a actuar con prudencia y tomar decisiones de la mano de la ciencia", por lo que ha instado al Gobierno municipal a "dialogar con colectivos vecinales y ecologistas y trabajar para que el Cortijo del Cuarto pueda conservarse como un gran parque forestal que contrarreste la polución y el efecto de isla de calor que generarán las nuevas urbanizaciones del sur de la ciudad".

En esta línea, la asociación Espacio Verde Cortijo de Cuarto ha convocado una manifestación este sábado, 11 de abril, a las 11,30 horas en oposición al proyecto urbanístico.

La entidad ha indicado que las viviendas "afectan gravemente" al paisaje e "impedira las filtraciones de agua que retroalimentan los manantiales existentes". "Supone una agresión directa a la salud colectiva, aumenta la contaminación, el ruido y el estrés urbano, elimina un espacio verde público insustituible, va en contra de las recomendaciones de la OMS, perjudica a generaciones presentes y futuras", ha afirmado.