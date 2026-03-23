Podemos Sevilla sortea sus sillas en el palco municipal para ver las procesiones de Semana Santa

Archivo - Palcos de la Carrera Oficial de la Semana Santa en Sevilla, en foto de archivo. - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla volverá a sortear este año las sillas que le corresponden en el palco municipal de la carrera oficial durante la Semana Santa, con el objetivo de visibilizar la necesidad de "democratizar" el acceso a uno de los espacios "más emblemáticos" de esta celebración.

En un comunicado, la portavoz de la formación y concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha anunciado la iniciativa, que permitirá a cualquier persona de la ciudad optar a disfrutar de este espacio reservado habitualmente a autoridades y abonados.

"Todos deberíamos poder disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. Por eso, desde Podemos Sevilla queremos que sean los vecinos y vecinas quienes ocupen los tres asientos que el Ayuntamiento nos adjudica por nuestra representación institucional", ha señalado Hornillo.

Al respecto, el sorteo se realizará este viernes, 27 de marzo, a las 10,00 horas a través de la red social Instagram. Para participar será necesario ser residente en Sevilla, seguir la cuenta de Podemos Sevilla, comentar la publicación del sorteo y compartirla en stories con la etiqueta '#PalcoDemocrático'.

La formación morada remarca que el acceso a la carrera oficial está restringido a personas abonadas a sillas o palcos, cuyos precios pueden superar los 1.000 euros en zonas como la Plaza de San Francisco, mientras que las opciones más económicas rondan los 90 euros por asiento para toda la semana.

"Estamos hablando de una fiesta popular, pero con espacios clave que siguen funcionando bajo lógicas excluyentes. Queremos mantener abierto ese debate y hacerlo desde un gesto concreto que ponga el foco en esta realidad", han explicado desde este partido.