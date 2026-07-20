Podemos volverá a instalar un Punto Violeta y refugio Lgbtiq+ en su caseta de la Velá de Triana (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de la Velá de Santiago y Santa Ana 2025 en el barrio de Triana (Sevilla). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla volverá a instalar un Punto Violeta y refugio Lgbtiq+ en su caseta de la Velá de Santiago y Santa Ana de Triana, que se celebrará desde el 21 al 26 de julio. El partido ha señalado que mantienen el compromiso de "convertirla en un espacio abierto, diverso y seguro para toda la ciudadanía".

"Un año más, la caseta funcionará como Punto Violeta, con personas voluntarias para ofrecer acompañamiento y asistencia inmediata a mujeres que puedan sufrir violencia machista, así como a personas que sufran agresiones homófobas, tránsfobas o discriminatorias durante estos días de fiesta", ha informado Podemos Sevilla en un comunicado.

La caseta está gestionada por Podemos Sevilla junto a la Asociación Centro Social Casco Antiguo y está nombrada como 'Espacio Seguro'. Estará ubicada en el recinto de casetas de la Velá de Triana, concretamente en el número 26 de la calle Betis y el servicio de Punto Violeta estará operativo durante el horario de apertura de la caseta.

Como novedad, este año Podemos Sevilla ha ampliado su apuesta social y acogerá una agenda de encuentros con movimientos sociales de la ciudad. Por su caseta pasarán, entre otras, la Asociación de Trans de Andalucía (ATA- Sylvia Rivera) o la Plataforma Ciudadana Salvemos el Guadalquivir. Igualmente, acudirán asociaciones vecinales que "trabajan todo el año por mejorar sus barrios, la vivienda digna y los servicios públicos", ha afirmado el partido.

Por otro lado, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento de la ciudad, Susana Hornillo, ha explicado que la iniciativa aspira a que los asistentes a la Velá tengan un entorno "seguro y de cuidados". En este sentido, la edil ha destacado que, además de un refugio, este año "queremos que la caseta sea también punto de encuentro para quienes, como Salvemos el Guadalquivir, llevan meses dando la batalla por defender nuestro río".

"No se puede vender Sevilla como capital del turismo, el deporte y las fiestas junto al Guadalquivir mientras se autorizan vertidos tóxicos a sus espaldas", ha criticado Hornillo, quien también ha pedido "defender una Sevilla libre de violencias machistas y Lgtbifóbicas, con un río vivo y con barrios donde se pueda vivir dignamente". Una labor que, según ha matizado, "no se hace solo desde los despachos, sino también desde la calle y las fiestas populares".