La Policía Local de Sevilla detiene a un hombre de 22 años con una orden de extradición a Italia

Detención de un hombre por parte del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 22 años con una requisitoria en vigor que ordenaba su detención y extradición inmediata a Italia.

Según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, la detención ha tenido lugar en el barrio de El Cerezo en el Distrito Macarena.

El hombre se encuentra en dependencias judiciales para su puesta a disposición judicial.

El GAR de la Policía Local detuvo este jueves a un varón de 24 años que contaba con tres reclamaciones judiciales y fue detectado por su actitud sospechosa durante un control de seguridad ciudadana.

En su primer fin de semana en operativo, este grupo especial de agentes municipales han identificado a 315 personas y se han inspeccionado 143 vehículos. El balance se completa con 13 actas de aprehensión de estupefacientes, seis armas intervenidas y siete actas de extranjería.

Este nuevo Grupo de Apoyo y Reacción realizó este miércoles, 18 de marzo, su primera intervención en la ciudad, también en esta misma zona, una actuación "en coordinación" con policías locales, que culminó con un total de 203 servicios en dicho barrio.

En esa ocasión, fueron identificadas 104 personas, se inspeccionaron 69 vehículos, se levantaron cinco actas por drogas, y hubo tres investigados no detenidos por presuntos delitos contra la seguridad vial.