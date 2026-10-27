La Policía Local de Sevilla localiza a una joven con intenciones autolíticas en la Isla de la Cartuja

Policía Local de Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local, en coordinación con personal de la empresa municipal de transportes Tussam, han llevado a cabo un operativo de emergencia para la localización de una estudiante universitaria tras fugarse del centro sanitario en el que se encontraba ingresada con intenciones autolíticas.

Según ha detallado el Ayuntamiento a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, la joven llamó a su padre para comunicarle su intención de quitarse la vida en la Isla de la Cartuja, momento en el que su progenitor alertó a la Policía del Distrito Macarena, que se desplazó a la zona.

De esta manera, la coordinación de la Policía con la Empresa Municipal de Transportes ha permitido desplegar el rastreo, localizar con éxito a la joven, garantizar su seguridad y ponerla a salvo con su familia.