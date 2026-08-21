La Policía Nacional detiene al presunto autor de tres robos violentos a mayores en Morón (Sevilla)

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Morón de la Frontera (Sevilla) al presunto autor de tres robos violentos, cometidos a lo largo de esta última semana, que elegía a sus víctimas entre mujeres de avanzada edad.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes han logrado identificar, localizar y detener al presunto autor material de los robos en poco tiempo, poniendo fin a la situación de temor e inseguridad que se había instalado entre vecinos y comerciantes locales.

Los delitos perpetrados en un breve periodo de tiempo, habían generado una "notable alarma social" en distintos puntos del municipio debido a la impetuosidad de los actos, perpetrados a señoras de edad avanzada, lo que provocó la intensificación de las labores de vigilancia y análisis.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.