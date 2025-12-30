La Policía Nacional en Sevilla entrega a Andex los 12.000 euros recaudados en la carrera solidaria 'Ruta 091'

Acto de entrega del cheque solidario de la carrera 'Ruta 091' al responsable de Andex. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Sevilla ha entregado en la mañana de este martes el cheque de la recaudación obtenida en la carrera solidaria 'Ruta 091', en su primera edición en la capital andaluza, celebrada el pasado 14 de septiembre, con salida y llegada en la Plaza de España y "con gran éxito de público". La entrega del cheque solidario de 11.962 euros ha sido la asociación de padres y madres de niños con cáncer de Andalucía (Andex).

En este sentido,la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental ha acogido el acto de entrega de dicho cheque solidario. El jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, acompañado del jefe de la Comisaría Provincial, ha hecho entrega a Andex la cantidad recaudada, gracias a la participación ciudadana, en esta prueba deportiva solidaria organizada por la Policía y de carácter itinerante, informa en una nota de prensa.

'Ruta 091' se celebró en la Plaza de España y contó con pruebas para adultos como para niños, así como con actividades paralelas, entre ellas exhibiciones de medios policiales y animación para toda la familia. El evento reunió a más de 4.000 personas, con la participación de un millar de corredores, "consolidándose como una cita solidaria de referencia en la ciudad".

La totalidad de los beneficios obtenidos han sido destinados a Andex, entidad que este año celebra su 40 aniversario y que desarrolla una labor fundamental de apoyo a los niños y niñas con cáncer y sus familias en Andalucía. Con este acto, la Policía Nacional "reafirma su compromiso social y solidario", colaborando activamente con organizaciones que trabajan por el bienestar de los colectivos más vulnerables y "fomentando la participación ciudadana en iniciativas solidarias".