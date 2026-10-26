Políticos y allegados se despiden de Monteseirín en la intimidad y destacan su "legado imborrable" en Sevilla

EL politico Antonio Rodrigo Torrijos durante la capilla ardiente de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Tanatorio de la SE-30. - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares, allegados y representantes del ámbito político se han despedido este lunes del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín en un velatorio de carácter íntimo, donde han recordado su figura como la de un dirigente "valiente y con determinación" que deja un "legado imborrable e histórico".

El regidor más longevo de la democracia sevillana ha sido velado en el Tanatorio de la SE-30 desde este mediodía, y las honras fúnebres se oficiarán este martes. La despedida se ha desarrollado en dicho recinto por deseo expreso de la familia, que rehusó la instalación de la capilla ardiente en la Casa Consistorial.

Por su parte, Antonio Rodrigo Torrijos, quien fue portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla y su socio clave de gobierno y primer teniente de alcalde en el Consistorio hispalense entre 2007 y 2011, ha recordado a Monteseirín como un político "precursor" que "supo abrir camino". Torrijos ha subrayado que con su mandato se consolidó en 2003 "un Gobierno de progreso y de izquierda que entonces era inédito", gracias al cual "Sevilla se transformó mediante una profunda transferencia de rentas de capital a rentas sociales, haciéndose una ciudad más amable y habitable".

"Sevilla se convirtió en una ciudad de las personas, como repetía Alfredo. Se avanzó en la intermodalidad con el carril bici, se abordó de manera inédita el problema de los desahucios, se construyó vivienda protegida y se mejoró la calidad democrática con los presupuestos participativos", ha enfatizado el exdirigente de IU.

En el plano personal, Torrijos ha evocado las discrepancias y la sintonía que mantuvieron en el Ejecutivo local: "En alguna de las muchas discusiones que tuvimos, pero que supimos administrar desde el respeto y la lealtad, él siempre decía que con nosotros encontraba una confianza que a veces le faltaba entre los suyos, algo que a mí también me sucedía. Era un hombre perseverante".

"SOLO MUEREN LOS QUE SON OLVIDADOS"

Asimismo, ha asegurado que "su objetivo era situar al ser humano en el centro de la política, volcando la inversión en los barrios y apostando por los que menos tenían", evocándolo como "un ejemplo de lealtad, confianza y camaradería; un hombre para las duras y las maduras". "Solo mueren los que son olvidados y tú permanecerás en mi memoria toda la vida", ha concluido.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado que, "independientemente de la discrepancia ideológica", Sánchez Monteseirín fue un regidor "valiente y con determinación", gracias a lo cual se ejecutaron "transformaciones que en su día suscitaron polémica pero que hoy son una realidad incuestionable, como la peatonalización de la avenida, el Metrocentro o las Setas, convertidas en uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad".

Al hilo de lo anterior, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha rememorado al fallecido como "un servidor público muy comprometido y con un gran talante; una persona amable, cordial, de diálogo y con la que uno se podía entender".

Asimismo, Del Pozo ha señalado que en el ámbito político es preciso respetarse "con independencia de la ideología que cada uno tenga o del partido que represente", al tiempo que ha subrayado que "el talante, la cordialidad, la educación y el respeto son importantísimos, no solo en política, sino en todos los ámbitos de la vida". "Monteseirín representaba a ese político con valores, con diálogo, buen tono y buenas palabras", ha valorado.

"SU HUELLA NO PERTENECE A NINGÚN SIGNO POLÍTICO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de la ciudad entre 2022 y 2023, Antonio Muñoz, ha destacado que "su huella no pertenece a ningún signo político ni a él personalmente, sino que forma parte del patrimonio de la ciudad". "Fue un hombre valiente que tenía claro su modelo de ciudad y tuvo la determinación para ejecutarlo", ha manifestado, reivindicando que "esa valentía hay que recordarla siempre en la historia de la democracia de Sevilla".

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado que el exalcalde "hizo muchas cosas por la ciudad", al tiempo que ha trasladado su pésame a la esposa e hijos del difunto en nombre de los socialistas sevillanos y "de todos los municipalistas de esta provincia". En este sentido, Fernández ha definido a Monteseirín como "un referente de buen servidor público" que contaba con "un plan para Sevilla que quiso llevar a la práctica contra viento y marea, dejando un legado imborrable e histórico".

"Siempre lo vamos a tener en la cabeza y en el corazón, que es donde se tiene a los amigos. La fraternidad es uno de los grandes valores de la familia socialista y, en momentos así, venimos a apoyar a sus allegados y a recordar al compañero", ha apostillado el dirigente provincial.

"ERA BUENO EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA"

El secretario de Política Institucional del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Sevilla para el 29N, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acudido al velatorio para poner en valor la "gran suerte" de haber trabajado junto al exalcalde. Celis ha recordado al regidor recurriendo a la célebre cita machadiana: "Era bueno en el buen sentido de la palabra; una persona amable, cordial y elegante". Asimismo, ha señalado que Monteseirín "sufrió mucho durante su mandato en el Ayuntamiento", un trance que superó "con elegancia y altura", dejando un "legado innegable".

En la misma línea, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado su profundo dolor por el fallecimiento del ex primer edil, de quien ha destacado que "dedicó prácticamente toda su vida a modernizar esta ciudad, a hacerla más justa y a aprovechar sus oportunidades, algo que en gran medida consiguió". Montero ha confiado en que "su legado permanezca" y sirva de referente para el municipalismo: "Ojalá haya muchos políticos como él, comprometidos con la política cercana a los ciudadanos, que es a quienes realmente conocen los vecinos".