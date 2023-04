El PP acusa a Espadas de "llegar tarde" y se pregunta "dónde estaba que no ha visto el cambio de Sevilla" con Moreno

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha acusado este lunes al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, de "llegar tarde" y le ha preguntado "dónde estaba que no ha visto el cambio de Sevilla" desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, respondiendo así a las críticas de Espadas a las declaraciones del presidente de la Junta en las que ha asegurado que "merece la pena probar" en Sevilla tras las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo "un alcalde del PP y un gobierno del PP" en la comunidad autónoma, una situación que no se ha dado "nunca en la historia" ya que "pueden pasar cosas maravillosas" en la capital andaluza.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Sánchez ha lamentado que Espadas "llega tarde" y ha defendido que "Juanma Moreno ha sido el alcalde de Sevilla mientras el señor Muñoz --de otro color político del PP-- estaba ausente". "Hospital Militar, Atarazanas, Metro, viviendas, infraestructuras hídricas... ¿Dónde estaba que no ha visto el cambio de Sevilla?", le ha preguntado al secretario general de los socialistas andaluces.

El presidente de la Junta ha sostenido en un desayuno informativo en el que ha presentado a José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, que "tenemos depositada mucha confianza" en que "si José Luis es alcalde, junto con la inercia de la Junta, haremos muchísimas cosas". "Sevilla merece ambición y José Luis Sanz la tiene para atraer inversiones", ha manifestado Moreno, que ha defendido la necesidad de una "alianza" entre las administraciones para el desarrollo de la capital hispalense en ámbitos como el económico, el cultural y el científico, entre otros. El presidente de la Junta ha apuntado que el candidato del PP es "un hombre que se toma las cosas en serio y ésa es una garantía para Sevilla" frente al "silencio" y el "maltrato" de las admnistraciones de épocas anteriores.

El presidente de la Junta y del PP andaluz ha subrayado que el proyecto de José Luis Sanz para la capital andaluza es fruto del "rigor" y "no deja nada a la improvisación". "Estamos en el momento de los gestores", ha defendido Moreno, para el que el candidato 'popular' cuenta con "algo muy importante: para él, no hay asunto demasiado pequeño". "Para José Luis, no basta con que las cosas funcionen sino que éstas deben hacerlo lo mejor posible".