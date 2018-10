PP acusa a Espadas de "ocultar información" sobre el accidente del Alcázar por "miedo a que se sepa la verdad"

Publicado 25/08/2018 14:29:10 CET

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRES) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha denunciado que el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, "oculta información sobre el accidente del Alcázar por miedo a que se sepa la verdad".

Así pues, la popular ha criticado en una nota que el alcalde "oculta los informes y expedientes del Real Alcázar a la oposición". "Lo cuentan a los medios de comunicación y a la oposición no nos permiten verlos, algo que nos parece una auténtica falta de respeto", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que "Espadas se ha visto obligado a convocar el Patronato del Alcázar con carácter urgente, a exigencias del PP", sobre lo que ha añadido que su partido preguntará si el Alcázar tenía seguro de responsabilidad civil en vigor, "ante las dudas generadas en torno a su existencia".

Sánchez Estrella ha manifestado que el alcalde "se ha visto acorralado ante las presiones para que sea mostrada toda la información del accidente de mayo que provocó la muerte de un visitante por la caída de la rama de un árbol en el Alcázar". Por estas exigencias del PP, en opinión de la popular, el alcalde "no ha tenido más opción que convocar el Patronato del Alcázar tal y como le hemos solicitado, pues todavía no ha respondido ante el mismo de la gestión del gobierno municipal".

En este sentido, ha añadido que "la gravedad" de lo ocurrido en el Alcázar terminará "pasando factura a Espadas" y "habrán de derivarse las responsabilidades políticas oportunas".

La portavoz adjunta del PP ha preguntado al dirigente socialista "por qué no ha mostrado aún los expedientes que el PP le ha solicitado y por qué ha contestado que por encontrarnos en período vacacional no estarían disponibles hasta septiembre", una respuesta que ha considerado "insólita" que "contrasta con las declaraciones del viernes a los medios de comunicación sobre el contenido de dichos expedientes". "La información se muestra, no se cuenta", ha remachado.

Por último, Sánchez Estrella ha manifestado que "es evidente que ha existido negligencia en la gestión del accidente" y que el Alcázar, uno de los monumentos más importantes de España, "está viendo dañada su imagen por culpa de Espadas, que está mostrando un comportamiento esquivo e impropio de un alcalde, que ante la exigencia de responsabilidad insulta y esquiva sus obligaciones".