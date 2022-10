El PP afea a Muñoz que "abandone a su suerte" a Lipasam: "Es incapaz de afrontar el problema de la limpieza en Sevilla"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, en relación al cese del regidor hispalense, el socialista Antonio Muñoz, como presidente del consejo de administración de Lipasam, tras la información publicada este viernes por Abc, ha manifestado que "Sevilla no se merece un alcalde que no es capaz de afrontar el problema de la limpieza y abandona a su suerte a la citada empresa".

En una nota de prensa, Sanz ha detallado que "ni los sevillanos se merecen tanta suciedad y abandono, ni los trabajadores, esta pésima gestión. Un alcalde no puede desentenderse del principal problema que hay en la ciudad como es la limpieza, como él mismo reconoció".

El candidato popular ha añadido que "lo primero que vio el alcalde cuando llegó fue que Sevilla estaba sucia; diez meses después la ciudad sigue igual, no ha hecho nada y, en la primera oportunidad que ha tenido se va y deja el consejo de administración de Lipasam, poniendo de manifiesto su total incapacidad para conseguir que Sevilla esté limpia". La presidencia, según, apunta el citado diario, queda en manos de la delegada del ramo, Marisa Gómez Castaño.

Sanz ha señalado que el alcalde es el "máximo responsable" de todo lo que ocurre en la ciudad, "quien debe estar al frente de Lipasam y liderar la gestión, sobre todo después de reconocer que la limpieza es un problema y que Sevilla está sucia". Asimismo, ha asegurado que "es inadmisible que el alcalde se despreocupe y abandone Lipasam mientras las calles están llenas de mugre, la maquinaria no funciona, los talleres están sin personal y la empresa va a la deriva por su culpa".

Al hilo de ello, Sanz ha destacado que "con esta dejación de funciones es evidente que Lipasam no va a funcionar en estos meses y que la situación lejos de mejorar va a empeorar, siendo los únicos perjudicados los sevillanos y los trabajadores". Ha reiterado que "si la empresa no funciona es por culpa de los responsables políticos, que están demostrando que no están capacitados para gestionar y que no son profesionales en la materia".

"Las empresas públicas tienen que estar gestionadas por profesionales y buenos gestores, no por políticos, como ocurre en Lipasam". En este sentido, "estamos ante un grave problema de gestión política en la que el alcalde en lugar de asumir su responsabilidad prefiere esconderse y desentenderse. Sevilla no se merece este abandono, esta desorganización y esta dejación de funciones".

Este abandono por parte del alcalde "pone de manifiesto que no le importa Sevilla ni los sevillanos". Sanz ha afirmado, además, que si logra la Alcaldía, Lipasam será una de sus prioridades: "Mejoraré los servicios de limpieza en calidad y frecuencia, ampliaré la plantilla y seguiré demostrando la profesionalidad que hay en Lipasam, para garantizar que esta empresa puede funcionar y ser viable como servicio público, siempre que esté en manos de gestores que sepan dirigirla y siempre que el alcalde se preocupe por ello".