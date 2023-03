El PP afirma que Eduardo Gómez sera el alcalde que "transforme El Palmar (Sevilla) en un municipio líder"

EL PALMAR (SEVILLA), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, José Ricardo García, ha afirmado que Eduardo Gómez será el alcalde "que transforme El Palmar de Troya en un municipio líder en la provincia, al igual que Andalucía ya lo es en España gracias a las políticas del Gobierno de Juanma Moreno".

Así lo ha expresado durante la presentación del candidato del PP a la Alcaldía, Eduardo Gómez, junto la vicesecretaria de Organización del PP de Sevilla, Sol Cruz Guzmán; el alcalde de Los Molares, José Veira, y jóvenes de Nuevas Generaciones de Sevilla que han arropado al joven candidato, destaca la formación en una nota de prensa.

El secretario general provincial ha asegurado que el cambio político llegará a El Palmar de Troya porque "nada es imposible" y porque Eduardo "tiene todos los ingredientes para hacerlo realidad: transmite ilusión, esfuerzo y ganas por hacer de El Palmar un municipio mejor para sus vecinos que ya reclaman el cambio que Moreno trajo a Andalucía", ha añadido.

José Ricardo García ha argumentado que, a partir del 28 de mayo --fecha de celebración de los comicions municipales--, "se implantarán las recetas del PP encabezadas por Moreno", tanto en El Palmar como en el resto de las localidades de la provincia. "Somos el proyecto político que la sociedad necesita: el partido gestor de España con las puertas abiertas para todo el que tenga como objetivo principal mejorar el futuro de los vecinos".

En este sentido, el también parlamentario ha puesto en valor la edad del candidato (25 años), "lo que demuestra su compromiso con los palmareños". "Los jóvenes somos el futuro, pero también el presente. Otro municipio con oportunidades y proyectos de futuro es posible. Moreno lo ha demostrado en Andalucía y Eduardo Gómez lo demostrará en El Palmar a partir del 28M", ha resumido.

Por su parte, Eduardo Gómez ha destacado la apuesta de la juventud en el Partido Popular, con "jóvenes entregados en cuerpo y alma con la provincia" poniendo como ejemplos a José Veira como alcalde de Los Molares o a José Ricardo García como secretario general provincial. Ha prometido ser el alcalde que estará "a pie de calle escuchando a sus vecinos para gobernar con lo que la gente verdaderamente necesita".

El alcaldable popular ha lamentado la política de basada en "acusaciones de un lado a otro" apostando así por "propuestas que mejoren la vida de sus ciudadanos y que salgan de ellos mismos porque los palmareños son verdaderos protagonistas de este proyecto". "He venido a El Palmar para luchar por levantarlo", ha destacado, al tiempo que ha dicho que trabajará por conseguir un polígono industrial, un centro de día para nuestros, un cementerio municipal o ayudas para el carnet de conducir para nuestros jóvenes, entre otras propuestas.

"Aquí no miramos unas siglas. Somos un grupo de personas independientes que se han unido a este proyecto porque quieren levantar su pueblo. A las personas no hay que dividirlas sino unirlas para sacar objetivos comunes que redunden en una mejora de la calidad de vida de los vecinos. Ese es el verdadero sentido de la política, eso es en lo que siempre he creído y lo que siempre defenderé cada día que me levante para luchar por este pueblo", ha concluido.