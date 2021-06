El PP de Bormujos (Sevilla) tacha de "golfería" la restitución del pacto CS-PSOE y ve a Marín "cómplice" del "paripé"

"La única estabilidad que han garantizado los concejales de Ciudadanos es la de cobrar los sueldos más altos de la historia de Bormujos", asevera Dolores Romero

BORMUJOS (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), Dolores Romero, ha acusado este martes al grupo municipal de Cs de "elegir la corrupción y no la regeneración", al recuperar la formación naranja su pacto de gobierno con el PSOE, después de haber roto el mismo en marzo por la negativa del alcalde, el socialista Francisco Molina, a dimitir por el juicio que afronta por presunta prevaricación, toda vez que tras la ruptura no prosperaron los contactos de Cs para un gobierno alternativo y recientemente, PP y Vox acordaban una moción de censura invitando a Cs a sumarse frente a la moción de censura que, según la formación naranja, habían acordado PP y Cs aunque con diferentes términos.

Dolores Romero ha tachado de "fraude político y golfería" la decisión de Cs de restituir su acuerdo de gobierno con el PSOE, que implica que tras la aprobación de los nuevos presupuestos municipales, el alcalde socialista ceda accidentalmente el bastón de mando en uno de los ediles del PSOE hasta que la Audiencia resuelva su recurso de apelación frente al juicio promovido en su contra. "Entre la regeneración o la corrupción, Ciudadanos elige la corrupción. Tres meses de paripé y acusaciones mutuas entre los dos socios de PSOE y Cs, que hoy vuelven a unirse por el interés personal, el dinero y para tapar la gestión que está bajo investigación judicial", ha aseverado.

Tras acusar Cs al PP de promover una "política de destrucción, mentiras y crispación" en Bormujos, la portavoz del PP ha acusado al portavoz local de Cs, Manuel Romero, de "volver a los brazos del alcalde procesado por un supuesto delito de prevaricación por el cual solicitan una condena de 12 años de inhabilitación".

En concreto, Cs rompió en marzo el acuerdo que tenía con el PSOE y gracias al cual cogobernaba en el Ayuntamiento junto a los socialistas, señalando la negativa del alcalde y de su edil de Obras Públicas, la también socialista Carmen Garfia, a dimitir por el juicio que afrontan por presunta prevaricación en una licencia de obras. Aunque el juicio estaba inicialmente fijado para el 14 de junio, fue aplazado al 6 de octubre merced a los recursos de apelación elevados por los encartados a la Audiencia de Sevilla y pendientes de resolución.

Tras romper Cs el pacto de Gobierno acusando al alcalde de negarse a dimitir, el PSOE avisaba de una "campaña de acoso y derribo" promovida por el PP y a la que a su entender se había sumado Cs, asegurando que en septiembre de 2020, "Ciudadanos recibió un ofrecimiento por parte del PP para una moción de censura, ofreciendo el PP la Alcaldía al portavoz de Cs", Manuel Romero.

TRAS LA RUPTURA DEL PACTO DE GOBIERNO

En cualquier caso, tras la ruptura del pacto de gobierno, extremo que dejaba al PSOE con un gobierno en clara minoría, Cs emprendía una ronda de contactos para la conformación de un nuevo gobierno alternativo "limpio" en materia judicial y que garantizase la estabilidad institucional en el municipio, con un agrio y prolongado intercambio de acusaciones entre ambos partidos.

Ha sido recientemente, cuando el PP y Vox han alcanzado un acuerdo para una moción de censura que desbancase del poder al PSOE, para dar lugar a un nuevo gobierno con el PP al frente, extremo que necesitaba el respaldo de Cs, ante lo cual el PP estaba insistiendo a dicha formación para que se incorporase a la operación.

Ante ello, Cs reclamaba al PP que se atuviese a los términos de la moción de censura acordada entre populares y naranjas el pasado 10 de marzo, dos días después de romper Cs su acuerdo de gobierno con el PSOE, un acuerdo que habría implicado la Alcaldía en manos de Cs, mientras el PP aseguraba que ya en septiembre de 2020 ofreció a Cs la Alcaldía mediante una moción de censura, sin cosechar éxito entonces.

En este convulso escenario y la restitución del pacto entre CS y el PSOE, con no pocas acusaciones al PP por "especular" supuestamente y "manchar la imagen" del pueblo; la portavoz del PP ha lamentado que ambas fuerzas aleguen la necesidad de recuperar la "estabilidad" en el Ayuntamiento. "La única estabilidad que han garantizado los concejales de Ciudadanos es la de cobrar los sueldos más altos de la historia de Bormujos, 177.800 euros repartidos entre los concejales y asesores de Ciudadanos", ha dicho.

VE "CÓMPLICE" A JUAN MARÍN

"El paripé de Ciudadanos Bormujos tiene un cómplice y es Juan Marín, que tiene que explicar cómo unas semanas después de presentar y aprobar la Ley andaluza contra el Fraude y la Corrupción, sus concejales de Bormujos han vuelto al Gobierno de quien está procesado por prevaricación", ha dicho Romero señalando al vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en Andalucía, una región gobernada en coalición por el PP y Cs.

"La moción de censura no ha sido posible sencillamente porque Cs no ha querido nunca. Tras irse del gobierno, siguieron negociando en la sombra con el PSOE cómo volver y pasados tres meses creen que el pueblo ha olvidado lo que dijeron y vuelven al pacto con el PSOE", ha criticado, asegurando que aunque Cs reclamase la Alcaldía, "en privado estaban dispuestos a la moción de censura que encabezaba el PP con la condición de conseguir más sueldos, más asesores y, sobre todo, que el nuevo gobierno no revisara ningún expediente del Ayuntamiento del anterior gobierno de PSOE-Cs".

"Ciudadanos Bormujos amenazaba con volver al gobierno con el PSOE si no aceptábamos sus reclamaciones, tal y como han hecho finalmente", ha enfatizado Dolores Romero acusando de "chantajes" a Cs.