PP critica la "escasez" de medios y efectivos en el servicio de bomberos y acusa a la Diputación de Sevilla de "mentir"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, junto a bomberos de la provincia de Sevilla. - PP-SEVILLA

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular (PP) en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado la actitud del presidente del ente supramunicipal, Javier Fernández, ante la "grave situación y el riesgo" que supone la "alarmante escasez de medios humanos y materiales" del servicio de prevención, extinción y salvamento de la provincia. Además, ha asegurado que "Fernández miente de forma continuada y descarada a los bomberos de la provincia".

Según ha afirmado Torres en una nota de prensa, "los profesionales y el PP, no ven más que venta de humo en los anuncios de Fernández, quien vende fotos y proclama anuncios para acaparar titulares que nunca se hacen realidad". Igualmente, ha destacado que la "falta" de medios, tanto personales como materiales, "es real, como también lo es que esta situación supone un grave riesgo para los ciudadanos, y para los propios bomberos que ponen en juego sus vidas sin las condiciones de seguridad pertinentes".

Para el PP, que "lleva meses denunciando esta precaria situación", la "escasez" de medios "pone en jaque" la seguridad de la provincia. Tal y como han trasladado, "faltan mangueras, los equipos de respiración para rescatar y extinguir están caducados, al igual que los equipos de altura, las cuerdas y otros equipamientos como los sistemas hidráulicos para accidentes de tráfico". De la misma manera, los trajes EPI que se utilizan, y que por tanto quedan contaminados, "tampoco se limpian o se reponen, y hace años que no se les facilita ropa nueva y mucho menos calzado", han afirmado.

Martín Torres también ha añadido a este listado la "escasísima plantilla, que es totalmente insuficiente para la población de Sevilla". Según el PP, la provincia cuenta con 213 bomberos profesionales pertenecientes al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, siendo unos 137 los bomberos voluntarios que dependen de los municipios con los que colaboran, lo que hace un total de 350 efectivos.

Es por ello que los populares han exigido al presidente de la Diputación que "sea claro" y explique su anuncio de alcanzar los 400 efectivos profesionales a medio plazo, porque esta cifra "queda muy lejos de las necesidades reales, y si encima estuviese incluyendo en su recuento a los voluntarios, sólo supondría 50 efectivos más de los actuales, doblemente insuficiente."

EL PLAN DIRECTOR

El Plan Director del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Sevilla, "ha englobado un análisis de la situación actual, así como los objetivos marcados hasta 2030", ha afirmado el PP.

A lo largo de este análisis se ha detallado que la dotación actual, sin contar jefatura es de tres jefes de parque; ocho cabos primero, uno de ellos recientemente jubilado; 55 cabos, estando algunas de estas plazas sin cubrir; y 147 bomberos, según ha comunicado el partido.

En este contexto, "atendiendo a dicha plantilla, y siguiendo el documentado citado anteriormente", ha explicado el grupo, la dotación de parque y bomberos diarios se distribuye de la siguiente manera: seis en La Rinconada; siete en Mairena del Aljarafe; seis en Sanlúcar la Mayor; y tres en Osuna al igual que en Lora del Río.

Con respecto a la dotación detallada, "llama la atención que, en los tres primeros parques se incumple el mínimo de efectivos diariamente". Además, en el caso de Osuna y Lora del Río, dónde se ha incorporado un vehículo de altura, "su utilización no sería posible en caso de necesitarse ya que para ello se necesitan seis bomberos diarios".

De igual forma el Plan Director ha recogido la existencia de tres bomberos en El Ronquillo, "aunque actualmente no tiene personal asignado y se cubre con refuerzo, lo que supone que en ocasiones haya permanecido cerrado". Cantillana contaría con tres y en este caso "hay que lamentar las condiciones deplorables del parque, con incluso advertencias de cierre del mismo por parte de la inspección de trabajo", han manifestado los populares.

El grupo ha señalado, igualmente, que tres efectivos son también los asignados para cada uno de los municipios de Carmona, Estepa, Marchena, Mairena del Alcor, Arahal, Santiponce --sólo tres, a pesar de que es el parque con "mayor número de salidas de bombero de la provincia y casi de España"--.

Siguiendo esta línea, Martín Torres ha señalado que con los datos ofrecidos y las peculiaridades de cada uno de ellos, así como del material del que disponen, "para mantener operativos los parques de la provincia se necesitan un total de 306 profesionales, una cifra muy por debajo de los 213 bomberos profesionales actuales".

Y a ello hay que sumar una serie de indicaciones que se detallan en el plan sobre el mínimo de bomberos por turno que son "totalmente insuficientes, según los estudios sobre Prevención de Riesgos Laboral, para actuar ante el incendio de una vivienda o un accidente de tráfico".

De la misma manera, el PP ha alegado que el Plan Director "señala que son necesarias actualmente más de 440 plazas de nueva creación, cifra que irá en aumento en los próximos años si atendemos únicamente a las jubilaciones que se produzcan". Por todo ello, han pedido al presidente de la Diputación de Sevilla "concreción y transparencia, no puede seguir engañando a la población ni a los bomberos".

Finalmente, el portavoz popular ha expresado que "no van a permitir que se siga poniendo en riesgo la integridad de quienes día a día velan por la seguridad de todos los ciudadanos ni de los propios vecinos". Así, ha continuado añadiendo que "tampoco van a tolerar más engaños a los profesionales de un servicio público de primera necesidad como es el de prevención, extinción de incendios y salvamento".