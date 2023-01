El PP critica el primer año de Muñoz como alcalde de Sevilla: "Se le está poniendo cara de Espadas"

José Luis Sanz realiza un balance del año de gestión del actual regidor municipal



SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho este martes un balance del año de gestión del alcalde, Antonio Muñoz (PSOE) al cumplirse un año de su toma de posesión y ha señalado al regidor como "el nuevo Espadas --su antecesor--", con "más de 60 proyectos retrasados, la devolución de casi cinco millones de fondos sociales y los servicios públicos peor que nunca". "Tenemos un alcalde nuevo, pero su forma de gobernar no lo es".

Así lo ha expresado durante el citado balance, presentado en el Centro de día de adicciones, "que desde el pasado 31 de diciembre no presta servicio por la incapacidad y nula planificación del alcalde", ha destacado en una nota de prensa. "En su discurso de investidura, Muñoz reiteraba que iba a reforzar el escudo social, mejorar los servicios públicos, que se iba a dedicar a la gestión y a la reivindicación. A Muñoz se le está poniendo cara de Juan Espadas".

"Muñoz no dice ni una mala palabra como Espadas, pero solo vende humo que después no cumple, como Espadas", ha manifestado Sanz. El candidato del PP a la Alcaldía ha resaltado que "el alcalde Muñoz que iba a reforzar el escudo social ha hecho justo lo contrario: tenemos seis de los barrios más pobres de España, largas listas de espera en los centros de servicios sociales, algunos con hasta 400 personas".

A esto hay que añadir que, "el pasado mes de marzo, tuvo que devolver tres millones del Programa Redes+ por su falta de diligencia e incapacidad, a lo que hay que sumar 1,5 millones de subvenciones de la Junta de Andalucía --fondos Eracis--; programa de ayudas económicas familiares y programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo".

Por otro lado, Sanz ha señalado que "también prometió --Muñoz-- que iba a garantizar la convivencia en las calles; que se lo pregunten a los vecinos del barrio de Contadores, La Macarena o Sevilla Este, entre otros, donde tienen que soportar diariamente problemas de botellonas, sin que ni siquiera acuda la Policía Local por falta de efectivos".

Respecto a los servicios públicos, "se marcó el reto de mejorarlos, justo ha hecho lo contrario: deteriorarlos aún más, sólo habria que darse un paseo por los barrios, en los que a 30 de septiembre sólo había ejecutado el 22% de las inversiones previstas en los distritos, pero lo más vergonzoso es que había distritos como Macarena o Sur que estaban al 0% de ejecución", ha criticado Sanz.

"Un año después, la ciudad no funciona. El ejemplo más claro lo tenemos en Lipasam, a pesar de que el propio alcalde reconoció que la ciudad tenía un 'problema sangrante con la limpieza', no ha hecho nada para revertir la situación. Más bien al contrario, lo único que ha hecho es poner al frente a un comisario político, hacer campañas de publicidad en las que culpa a los sevillanos de la suciedad en lugar de asumir su incapacidad", ha subrayado.

En opinión de Sanz, "ni Sevilla es ahora una ciudad sostenible --cuenta con 209.608 árboles frente a los 251.605 catalogados por Valencia--; ni una ciudad inclusiva, y de un nuevo modelo económico, mejor ni hablemos, ya que lo único que ha hecho es continuar con el modelo anterior y no ha bajado ningún impuesto ni ha incrementado las ayudas a autónomos, pymes y comerciantes", ha expresado.

"INCUMPLIMIENTO TRAS INCUMPLIMIENTO"

El candidato popular a la Alcaldía ha reiterado el "incumplimiento tras incumplimiento" del equipo de gobierno. "En este año iba a llevar a cabo un nuevo modelo económico a través de la cultura, pues la realidad es que el proyecto de Artillería-Magallanes, los espacios culturales en Cartuja, el centro de emprendimiento con zonas 'coworking' (Naves de Renfe), Monasterio de San Jerónimo, entre otros, está retrasado. Al igual que tampoco han llegado las conexiones aéreas con América".

"En todas las áreas hay incumplimientos: al menos, 60". Así, en lo que respecta a movilidad, urbanismo y medio ambiente, "no ha realizado ningún aparcamiento; existe una falta de agilización en la concesión de licencias; solares vacíos sin uso; un retraso de cuatro años en la instalación de ascensores y también en los grandes proyectos de la ciudad: como la Fábrica Artillería y el citado Centro Magallanes".

Por otro lado, Sanz ha destacado la "incapacidad" del alcalde para captar conexiones aéreas transoceánicas y el "retraso" en el plan de equipamientos de centros deportivos en concesión administrativa. Asimismo, en lo que a cultura y patrimonio se refiere, se constata "escasa calidad en la programación en festivales como la Bienal de Flamenco y el Festival de Cine, y el Museo Bellver está cerrad", sin olvidar que la subvención para la Feria del Libro "no ha llegado a tiempo; tampoco ha comenzado la rehabilitación del Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega".

"El alcalde ha dejado pasar 365 días, en los que se ha limitado a utilizar la agenda institucional y la marca Sevilla para su promoción, pero Sevilla no ha mejorado en nada, ha sido incapaz de gestionar el día a día de la ciudad, no ha sido reivindicativo, los servicios públicos no funcionan, los barrios desfavorecidos están peor que hace un año, hay caos de movilidad y seguridad y se ha mantenido de espalda a los vecinos. Muchos anuncios y ninguna realidad: Un año más perdido", ha concluido Sanz.