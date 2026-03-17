El PP defiende "el trabajo y estudio previo" de la Junta para la ampliación de Aerópolis en La Rinconada (Sevilla)

La presidenta del PP de La Rinconada, Virginia Pérez - PP SEVILLA
LA RINCONADA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular de La Rinconada (Sevilla) ha defendido este martes "el trabajo y el estudio que ya está realizando la Junta de Andalucía" para la futura ampliación del parque tecnológico aeroespacial de Andalucía Aerópolis.
En una nota remitida por el partido, la presidenta del PP local, Virginia Pérez, ha señalado que gobierno andaluz "va más allá y ya está dando los primeros pasos para analizar los efectos que tendría la futura ampliación y aprovechar así las oportunidades que esto aportaría a otros municipios de la provincia".
En este sentido, ha subrayado "la disponibilidad y diálogo del Gobierno del PP de Andalucía para estudiar proyectos que puedan suponer un desarrollo y avance para nuestra tierra". En todo este escenario, "hay que tener en cuenta que cada empresa tiene sus propias necesidades y no tienen por qué ser coincidentes: hablamos de disponibilidad de suelo, de potencia eléctrica determinada o de cercanía a otras industrias, entre otras cuestiones".
El PP ha indicado que la consejería de Industria, Energía y Minas, "ya ha encargado un estudio sobre las necesidades y el potencial de desarrollo de esta industria en la provincia".
"La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la industria aeroespacial es una realidad como ya se ha constatado con la implantación de Pilatus en Carmona, municipio que reunía las condiciones necesarias, concretamente los requisitos de potencia eléctrica. No hay que desaprovechar ninguna oportunidad industrial y el Gobierno de Juanma Moreno es consciente de ello", ha afirmado.
El partido ha indicado que "a pesar de que el PSOE es conocedor de esto", se ha vuelto a votar en el Pleno del Ayuntamiento de la localidad una propuesta para confrontar con la administración autonómica, siguiendo su premisa de atacar continuamente a la Junta de Andalucía con el único objetivo de promocionar a su jefa política María Jesús Montero y su propia campaña de ascenso político".