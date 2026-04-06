PP de Diputación exige "actuación urgente" en el Consorcio de Aguas del Huesna tras otra rotura de tubería en Sevilla

Una de las calles anegadas en el municipio como consecuencia de la rotura de la tubería. - PP SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en la Diputación de Sevilla ha exigido la "actuación urgente" en el Consorcio de Aguas del Huesna ante una nueva rotura de una tubería en Tocina, "que ha provocado que más 40 viviendas del municipio se hayan visto inundadas".

En un comunicado, el portavoz el PP en la Diputación, Martín Torres, ha lamentado que el municipio vuelva a vivir una situación similar a la de hace un año, "sin que el Consorcio de Aguas del Huesna haya tomado medidas para evitar que ocurra".

"Llueve sobre mojado y es consecuencia directa de la falta de inversiones para el correcto mantenimiento de la red de aguas. Una vez más se demuestra que el presidente de la Diputación lanza titulares con supuestas inversiones sobre el terreno y luego olvida lo prometido", ha añadido el diputado provincial.

Así, Martín Torres ha recordado que la Junta General de Aguas del Huesna aprobó en julio de 2025 un 'Plan de Actuación' para la mejora de la red de transporte en alta presión del sistema. "Además, se aprobó la tramitación de los expedientes para la contratación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de desvío de la conducción a su paso por el tramo urbano Tocina-Los Rosales, con la renovación de unos siete kilómetros de tuberías y su instalación en un nuevo trazado bordeando el casco urbano, con una inversión de 25 millones de euros y que debía haberse iniciado en el primer trimestre de 2026".

Sin embargo, "no se ha iniciado nada aún", ha abundado al respecto. "No es comprensible, por tanto, como aún no se ha hecho nada para evitar que esto vuelva a ocurrir, si está el acuerdo y está el dinero, ¿qué impide el inicio de las obras?", se ha preguntado el portavoz del PP de Diputación.

"Se prevé que las obras tengan una duración de dos años, de modo que exigimos que se inicien de manera inmediata para poner solución cuanto antes a una situación que no deja de repetirse", ha subrayado. "Es lamentable cómo la falta de palabra de Javier Fernández vuelve a dejar en una posición de absoluta indefensión y vulnerabilidad a los vecinos, que han visto de nuevo como el agua anegaba sus casas".

Por todo ello, "pedimos al presidente de la Diputación que deje a un lado sus aspiraciones de ascenso político y el postureo de sus reportajes fotográficos para centrarse en lo que de verdad importa: los vecinos". "Exigimos que cumpla con su palabra y actué de manera inmediata poniendo a disposición las inversiones necesarias para revertir la falta de mantenimiento de esta red de suministro de agua que abastece a unas 250.000 personas de la provincia de Sevilla", concluye el comunicado.