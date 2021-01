PP llama a la movilización ante el “abandono de infraestructuras de Sevilla para primar otros territorios”

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha llamado este lunes a la "movilización social" ante la "falta de inversiones para infraestructuras en la ciudad de Sevilla para primar a otros territorios".

"Desde el entierro de los túneles de la SE-40, la falta de inversiones para la conexión ferroviaria con el aeropuerto o el cambio de criterio de Espadas con respecto al metro para apostar por un tranvía suponen una traición a la ciudad", afirma el PP en un comunicado.

En este sentido, indica que el PP estará "al frente de cualquier gobierno, sea del color que sea, que prohíba a la ciudad las infraestructuras que necesita de manera urgente".

Con respecto a la SE-40, el portavoz popular, Beltrán Pérez, lamenta la "sumisión" del alcalde, el socialista Juan Espadas, al Gobierno de Pedro Sánchez "que le ha robado a la ciudad lo que entrega en bandeja de plata a los nacionalistas del País Vasco tras su pacto presupuestario". "Los túneles que se entierran en Sevilla se levantan en Bilbao y lo que es, una verdadera vergüenza y una traición a la ciudad es que el alcalde sea incapaz de levantar la voz por mera sumisión a los líderes de su partido", añade.

Con respecto al metro, el portavoz del Partido Popular ha criticado que Espadas "apueste ahora por una red de tranvías en lugar de la red de metro desbloqueada ahora por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno". "Después de una década bloqueado por el PSOE de Chaves, Griñán y Susana Díaz, ha hecho falta que llegue el Partido Popular a la Junta para reactivar el proceso constructivo del metro de Sevilla", añade.

En su opinión, "ahora que comienza a verse luz al final del túnel, no se entiende la postura del alcalde queriendo modificar el proyecto del subterráneo por un tranvía en superficie". "Este nuevo bandazo del alcalde demuestra que no sabe dónde quiere llevar a la ciudad, que no tiene la cabeza puesta en ella y que sacrifica los intereses de la ciudad a la conveniencia política de su partido y de Pedro Sánchez", recalca.

Asimismo, afirma que similar rechazo genera la "nula apuesta" por la conexión ferroviaria con el aeropuerto desde la estació de Santa Justa. "Ha tenido que ser la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la que inicie el estudio informativo para poder acelerar un proceso por el que el Estado competente no demuestra interés alguno", añade.

El Partido Popular llama, por ello, "a la movilización social y a que la sociedad civil dé el paso en la demanda de las infraestructuras que requiere la ciudad". "Sevilla, a la cola de las grandes capitales en la creación de empleo, no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo oportunidades por culpa de un gobierno dependiente de nacionalistas e independentistas y un alcalde sumiso e incompetente", ha concluido.