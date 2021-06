PP llevará al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el rechazo a los indultos del procés

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Sevilla propondrá al Pleno en su próxima convocatoria ordinaria que la corporación "manifieste su apoyo a la Constitución española de 1978 y exprese su rechazo a conceder el indulto a los condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia cometidos en el marco del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".

En un comunicado, el portavoz popular, Beltrán Pérez, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que, no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro, tanto en el juicio al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores, que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos". "Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo, se oponen al indulto", añade.

El Partido Popular señala que el Alto Tribunal, "en un demoledor y clarísimo informe", aprobado por unanimidad de sus miembros, asegura que, lo que pretenden Sánchez y su Gobierno es "retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". "Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la Justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia", explica el portavoz popular.

Por último, el Partido Popular destaca que el Tribunal Supremo "deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política", al recordar que, "algunos de los que aspiran al beneficio del Derecho de Gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno, llamando al ejercicio del Derecho de Gracia". "Es decir, que existe la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto, sino ante un pago político", afirma el portavoz popular.