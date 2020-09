El PP pedirá en Pleno un plan económico y social para el Casco Antiguo de Sevilla "ante su progresiva degradación"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular (PP) presentará al Pleno del mes de septiembre una moción para la creación, con carácter urgente, de un "plan económico, social y urbano" para el Casco Antiguo "ante su progresiva degradación".

En un comunicado, la formación advierte de "cierre de negocios, locales vacíos, pintadas vandálicas, proliferación de personas sin hogar, comportamientos incívicos y mayores niveles de suciedad e inseguridad". "Todo esto es necesario abordarlo en la mesa de trabajo específica solicitada en junio --integrada por miembros de la corporación municipal y por entidades representativas de los intereses económicos del Centro-- y que aún no se ha puesto en marcha", ha explicado el portavoz popular, Beltrán Pérez.

"Es lamentable que ante la grave situación que atraviesa esta zona, el único plan de su alcalde sea cerrarlo al tráfico y poner cámaras, no para garantizar la seguridad como hemos pedido, sino para multar coches", ha detallado. "La realidad del Casco histórico es que desde septiembre ha empeorado notablemente y no ha sido convocada mesa alguna de trabajo para la reactivación de esta zona, frustrándose las expectativas de numerosos vecinos y empresarios que ansiaban la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento", señala el Grupo Popular en la citada moción.

"Se abre un futuro incierto ante la persistencia de la pandemia, circunstancia que incidirá negativamente en el comercio local, en negocios turísticos, en la hostelería y, en general, en autónomos y pequeños y medianos empresarios", se argumenta en la moción, que también destaca que el turismo, "que se había convertido en uno de los motores económicos de la ciudad y, en concreto, del Casco Antiguo, no consigue remontar".

PLAN RESPIRA

Desde el grupo popular insisten en que no es necesario restringir el acceso al Centro, en relación con el Plan Respira. "Si no existe una red adecuada de transporte público para el acceso y para la movilidad en esa zona, si no contamos con una red de aparcamientos en los alrededores del Casco Antiguo que operen como aparcamientos disuasorios y si no se asegura la actividad de carga y descarga, el citado plan no solo no tiene sentido sino que resulta peligroso para los intereses de esta zona tan importante de la ciudad".

Por otra parte, el PP destaca que el Plan Respira "no ha sido consensuado, a pesar de las afirmaciones del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y del alcalde, con las asociaciones y entidades del centro, las cuales ya les han expresado públicamente que no conocen el plan ni están de acuerdo con él", ha añadido Pérez.

"Nos sorprende también que el expediente que inicia una medida tan radical y contundente, tenga tan sólo cinco folios, y esté plagado de obviedades, pero sin un mínimo desarrollo claro de su funcionamiento ni una justificación real", ha concluido el portavoz popular.

Por todo ello, el PP pedirá a través de su moción que se convoque la mencionada mesa de trabajo con carácter inmediato y que "mientras se desarrollen los trabajos y las posteriores conclusiones de dicha mesa, quede en suspenso la iniciativa anunciada por el gobierno de cierre del Casco Antiguo al tráfico privado". Además, el PP ha pedido que para "salvaguardar la seguridad de los comercios, establecimientos hosteleros, y negocios de toda índole", se incremente la presencia policial en las calles del Centro.