El PP pide a la Diputación de Sevilla que "inste al Gobierno a incluir todos los municipios afectados por el temporal"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla llevará este jueves al Pleno de la institución provincial una propuesta para "instar al Gobierno de España a modificar el decreto de ayudas por las borrascas con el objetivo de incluir a todos los municipios sevillanos afectados que han quedado fuera de estas ayudas, especialmente en el ámbito de la agricultura y la ganadería".

Según ha indicado el partido en una nota, la iniciativa reclama que "se revisen los criterios de distribución de las ayudas para garantizar que ningún municipio perjudicado quede excluido, atendiendo a los daños reales sufridos por agricultores y ganaderos en toda la provincia".

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Martín Torres, ha asegurado que "con este decreto, el gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se olvida de la inmensa mayoría de los pueblos del Aljarafe y de la Sierra Norte, lo cual carece de toda lógica".

En este sentido, Torres ha señalado el "continuo menosprecio hacia la provincia de Sevilla y, en concreto, hacia sectores tan castigados como la agricultura y la ganadería", y ha añadido que "en otros territorios, como Cataluña, jamás se habría excluido a ningún municipio de estas ayudas".

Asimismo, el portavoz ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central "actúe con urgencia para corregir esta situación y garantizar un reparto justo de los recursos públicos, en función de los daños ocasionados por las borrascas".

Para concluir, Torres ha indicado que "resulta incomprensible que la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, dé la espalda a su tierra y priorice acuerdos como la financiación singular para Cataluña en detrimento de los andaluces y sevillanos".