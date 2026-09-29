El PP pide al Gobierno que "cumpla" con las infraestructuras en Sevilla: "Sánchez es el presidente más antisevillano"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto con el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno. - PP

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y al portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, han reclamado al Gobierno central que "cumpla" con las infraestructuras pendientes con la ciudad de Sevilla.

En una declaración a los medios este martes, han destacado de entre esos proyectos la conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto. "Creo que somos la única capital con la dimensión que tenemos y con 10 millones de viajeros que aparecen cada año en el aeropuerto de San Pablo que no tenemos una conexión con la ciudad por tren", ha subrayado Bueno.

Asimismo, ha reclamado que el ejecutivo central termine con el cierre definitivo de la SE-40, la red de cercanías con la provincia, así como la ampliación del aeropuerto de la capital andaluza.

"No tenemos la atención debida después de demasiados años ya del gobierno del señor Sánchez, que se ha convertido en el gobierno más antisevillano de la historia. Seguimos reivindicando infraestructuras necesarias, en algunos casos hasta comprometidas, que él ha decidido no cumplir con nuestra ciudad", ha aseverado.

Por su parte, Ricardo Sánchez ha puesto el foco en la movilidad de la provincia y también con la conexión ferroviaria con provincias como Huelva y Cádiz. Especialmente, ha destacado la situación de la SE-40 como "símbolo del abandono del Gobierno".

"Hoy tenemos solo 38 kilómetros en servicio y seguimos sin poder completar ese anillo de trascendencia para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra provincia", ha señalado a la par que ha reclamado que se cumpla con el tercer carril de la A-49 o el desdoble de la N4 para "descongestionar una vía que está absolutamente saturada como es la AP4".

"Sevilla sigue reclamando un mejor servicio de cercanía, también la incorporación de la alta velocidad en las conexiones con Huelva y Cádiz y los nuevos accesos ferroviarios al puerto de Sevilla", ha remarcado.

En esta línea, Bendodo ha exigido al Gobierno central que "la alta velocidad con Madrid recupere la normalidad" ante los retrasos registrados. "Nunca llega el tren ya con puntualidad, nunca el tren sale a la hora que tiene que salir y nunca llega a la hora anunciada", ha explicado.

Otros de los proyectos en el que los representantes del PP ha criticado la gestión del Gobierno es el Puente del Centenario. Una obra "paralizada", que Bendodo ha recordado que "sigue a ritmo de tortuga y que la trama de Koldo cobró mordidas de esta obra".

"Cumplir con las obras, cumplir con las inversiones y cumplir con los plazos. No pedimos ningún privilegio", ha reafirmado Sánchez.

En contraposición con las críticas al Gobierno central, Bendodo ha puesto en valor la gestión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, especialmente en materia de movilidad y vivienda.

"Que Sanz volviera a ser candidato a la alcaldía de Sevilla era una decisión fácil por varios motivos. Por el apoyo que tiene de los sevillanos y por la buena gestión que viene haciendo de los proyectos de esta ciudad", ha destacado.

En esta línea, ha subrayado que el gobierno municipal de Sanz ha invertido en más de 100 autobuses y 600 trabajadores más para la empresa municipal de transporte, Tussam. Asimismo, ha subrayado que el ayuntamiento ha puesto en marcha 2.200 viviendas públicas en la ciudad.