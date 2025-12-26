PP presenta una moción en Dos Hermanas (Sevilla) para defender "el buen nombre" del municipio tras denuncias a Salazar

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Ana Chocano - PP SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha presentado al Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) de este viernes una moción para garantizar "la transparencia, la igualdad y la ejemplaridad" del municipio ante las denuncias e investigaciones sobre el exdirigente socialista sevillano Francisco Salazar.

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Ana Chocano, ha indicado que la moción persigue tres objetivos. En primer lugar, "tener clara la información sobre el sistema de contratación" de Francisco Salazar, una materia que como ha indicado "está bajo investigación de la UCO".

En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, ha asegurado que también muestra su apoyo a las mujeres "que se han sentido agredidas" y que "han denunciado al partido presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas". Además, ha señalado que con la moción busca "defender el buen nombre de Dos Hermanas".

"Me apena muchísimo que se conozca nuestro municipio a nivel nacional por desconfianza en la gestión de los fondos públicos y porque hay vecinos de este municipio que presuntamente han actuado en contra de las mujeres", ha afirmado.

En esta línea, el coordinador de Política Territorial del PP de Sevilla, José Veira, ha lamentado que el PSOE "tire por tierra" la ciudad de Dos Hermanas.

"La gente está harta, la gente está harta de corrupción, está harta de que todos los días en las noticias se escuchen estas cosas. Dos hermanas no lo merece", ha subrayado.