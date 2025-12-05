El PP de La Rinconada (Sevilla) afea al Ayuntamiento usar los presupuestos como "una herramienta de propaganda"

El concejal popular del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), José Enrique Soriano. - PP DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de La Rinconada (Sevilla) ha expresado este viernes su "rechazo absoluto" a los Presupuestos presentados por el alcalde del municipio, Javier Fernández, para 2026, al considerarlos que son "irreales, inflados" y concebidos como "una herramienta de propaganda más que como un instrumento de gestión municipal".

Durante su intervención en el pleno, el concejal popular José Enrique Soriano ha recriminado que el documento económico del Gobierno socialista "no es más que una carta a los Reyes Magos, unos presupuestos fake basados en ingresos inventados y en previsiones imposibles de cumplir, tal y como evidencia el propio informe de Intervención", según ha recogido la formación política en una nota.

Asimismo, Soriano ha afeado que el Ayuntamiento de La Rinconada "presume cada año de presupuestos récord o históricos, cuando la ejecución real demuestra que el único récord es el de la propaganda". Según ha expuesto, en 2023 se aprobaron 860 partidas presupuestarias, "de las cuales 189 no se ejecutaron nunca y 302 no alcanzaron ni el 50% de ejecución, lo que dejó sin gastar un 25% del presupuesto de 2024".

"Con este historial de incumplimientos, no es difícil concluir que volverán a dejar sin ejecutar una parte importante de lo que hoy prometen. Ni cumplen el presupuesto ni cumplen los acuerdos que firman, como los seis compromisos que adquirieron con el Partido Popular el año pasado y que no cumplieron", ha acusado Soriano.

El PP de La Rinconada ha subrayado que estas "cifras inventadas" evidencian que el presupuesto está "maquillado para cuadrar titulares y no para decir la verdad a los vecinos", y constituyen "una falta de rigor y transparencia preocupante en la gestión económica municipal".

Por otro lado, el PP de La Rinconada ha abordado la situación de el Patronato de Personas con Discapacidad (Padefi). A su juicio, "aunque el Gobierno municipal ha presumido de aumentar su presupuesto", Soriano ha apuntado que en la práctica la financiación de Padefi depende en un 70% de la Junta de Andalucía y del esfuerzo de las familias, ya que el Ayuntamiento "aporta cero euros".

Y, ha añadido, que "este incremento es mérito exclusivo del Gobierno de Juanma Moreno, que sí ha demostrado una apuesta clara por las personas con discapacidad y ha incrementado, además, un 14% las políticas activas de empleo en el último año".

"A ello se suma la deuda de 1.500 millones de euros anuales que el Gobierno de España mantiene con Andalucía, lo que supone un perjuicio directo para los municipios andaluces", ha manifestado. Con todo ello, el PP de La Rinconada ha anunciado su voto en contra de los presupuestos de Javier Fernández.

"La Rinconada necesita unas cuentas serias, responsables y ejecutables. Los vecinos no necesitan improvisación ni promesas vacías, sino soluciones reales y un gobierno que cumpla lo que firma y promete. Estos presupuestos no son una herramienta para mejorar el municipio: son un cartel publicitario, y además uno poco creíble", ha concluido.