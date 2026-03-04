El PP de La Rinconada (Sevilla) tilda de "sectaria" la gestión de Fernández acerca del decreto de vivienda de la Junta

Dirigentes del PP de La Rinconada en una sesión plenaria. - PP DE SEVILLA

LA RINCONADA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de La Rinconada (Sevilla) ha criticado el comportamiento "sectario y negligente" del alcalde socialista del municipio, Javier Fernández, "quien ha demorado hasta el último momento --el día 3 de marzo-- la adhesión del Ayuntamiento al decreto de vivienda de la Junta de Andalucía".

Desde el grupo municipal del PP han señalado que esta "falta de previsión" ha obligado a convocar un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, "algo que ha supuesto además, un coste adicional e innecesario de 3.000 euros para las arcas municipales", apunta la formación política en un comunicado.

El PP local ha subrayado que, "a pesar de las reticencias del alcalde", la adhesión a este decreto ley de medidas urgentes, puesto en marcha por el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, "supone un importante avance para el pueblo que sufre, como el resto de territorios, problemas de acceso a la vivienda".

"Gracias a esta normativa de la Junta de Andalucía, La Rinconada podrá beneficiarse de más vivienda protegida (VPO), facilitándose la disponibilidad inmediata de suelo para la construcción de viviendas a precio asequible", abundan desde el PP local.

"Con este nuevo marco, se agiliza, también, la burocracia simplificándose los trámites para que los proyectos de vivienda se materialicen de forma rápida, reduciendo los plazos de espera para los demandantes". Además, el Ayuntamiento ahora tiene la "herramienta legal" para destinar parcelas calificadas anteriormente como de uso terciario (oficinas o turismo) a la construcción de vivienda protegida.

Por todo ello, el PP de La Rinconada ha destacado que la adhesión, "aunque realizada en fecha límite", era "fundamental" para el impulso a los jóvenes, ya que el decreto prioriza el acceso a la vivienda digna para los jóvenes y colectivos vulnerables de nuestro pueblo. "Para el PP, el hecho de que Fernández sea también presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla explica este retraso. Ha antepuesto su estrategia de confrontación con el Gobierno andaluz el bienestar de los rinconeros", han subrayado.

"Es inadmisible que un alcalde utilice los recursos de todos para escenificar su rechazo político hasta el último minuto. La Rinconada necesita vivienda ya, y estas medidas de la Junta de Andalucía son parte de la solución que el PSOE ha intentado retrasar por puro sectarismo", concluye el comunicado.