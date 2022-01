El PP de Sevilla acusa al PSOE de "política de tierra quemada y demagogia" con la fusión hospitalaria de Osuna y Écija

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que los alcaldes de más de 15 municipios de la Sierra Sur sevillana, la inmensa mayoría de ellos del PSOE e IU, anunciasen movilizaciones contra la adscripción del hospital de Écija al Área Sanitaria de Osuna, el PP de Sevilla ha acusado al PSOE de "anteponer la bronca política a la salud" en una "demagogia impuesta" supuestamente por el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas.

Así lo ha expresado el portavoz del PP en La Roda de Andalucía y exalcalde de la localidad, Juan Jiménez, en nombre del partido en la Sierra Sur sevillana.

Mientras los alcaldes temen un posible "desplazamiento" de los vecinos del área sanitaria de Osuna al hospital de Écija "para consultas de especialistas médicos e intervenciones quirúrgicas", extremo que descarta la Consejería de Salud precisando que los usuarios podrán elegir entre los hospitales de Osuna y Écija, Jiménez ha expuesto que "las movilizaciones obedecen a la política de tierra quemada y demagogia barata que ha impuesto Juan Espadas".

LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Le ha recriminado que el PSOE no apoyase el proyecto presupuestario del Gobierno andaluz para 2022, "que incrementaba en materia de salud más de mil millones de euros respecto al ejercicio anterior", toda vez que los socialistas vienen alegando que el Ejecutivo autonómico no admitió ninguna de sus enmiendas al nuevo presupuesto.

En su opinión, "no todo vale en política y mucho menos cuando se trata de la salud de los vecinos de la Sierra Sur". El responsable comarcal del PP ha recordado que los socialistas aplicaron en tiempos de Susana Díaz "duros recortes en servicios y personal sanitario", afrontando de hecho el entonces Gobierno socialista diversas movilizaciones. "Ahora no tienen credibilidad para abanderar unas movilizaciones preventivas que no tienen justificación alguna", ha considerado.

AVISOS DE "BRONCA POLÍTICA"

Respecto a las peticiones de reunión entre los alcaldes del PSOE y la Junta de Andalucía, Juan Jiménez ha expresado que "de nada sirve que los responsables se reúnan una y otra vez porque para los socialistas la decisión está tomada: anteponer la bronca política a la salud de sus vecinos tal y como ha ordenado Juan Espadas".

Además, ha defendido que el actual Gobierno andaluz, conformado por el PP y Cs, ha "realizado importantes inversiones sanitarias en la Sierra Sur, como la puesta en funcionamiento del Hospital de Día de Osuna o la remodelación del Centro de Salud de Estepa, siendo ahora cerrada el área de Salud Mental del Hospital de Osuna por incidencias en materia de personal dadas las vacantes.

"A todo ello se suma la incorporación de nuevas especialidades en la carta de servicios, como Endocrinología o la mejora de las retribuciones y los contratos del personal sanitario en plena pandemia. Los alcaldes del PSOE tienen que entender que son regidores de todos los ciudadanos y no solo de los militantes socialistas", ha aseverado Jiménez.

Así, ha insistido en "la estrategia de crispación y mentiras" que a su entender está promoviendo la nueva dirección del PSOE regional en este ámbito.