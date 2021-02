PP Sevilla avisa de que el Zoosanitario está “bajo mínimos” y no se hacen “correctamente las desinfecciones en colegios"

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha alertado este jueves de que la situación "bajo mínimos" en la que asegura que se encuentra el Zoosanitario provoca que "no se hagan correctamente las desinfecciones profesionales con viricidas en colegios, mercados, centros cívicos, parques, incluso no llegan a hacerse en las residencias de mayores por la incompetencia del alcalde, Juan Espadas".

En un comunicado, el PP diferencia la desinfección "corriente que se hace con una limpieza, de una desinfección profesional que se realiza con viricidas y tiene que realizarla personal profesional especializado". Así, la concejal Evelia Rincón ha manifestado que "en el Zoosanitario no hay suficiente personal ni se han aprobado las horas extras, lo que conlleva que solo se está actuando en turno de mañana".

Ha detallado que, "cuando en un colegio se confirma un caso positivo, no se desinfecta el centro correctamente, solo se desinfecta la clase y no las zonas comunes como comedor o aseos, ya que esto habría que hacerlo con el centro cerrado, sin menores y sin el personal". "Es inadmisible que en esta tercera ola de Covid-19 esto esté ocurriendo por la dejación de funciones del alcalde", subraya. Considera que con el personal y los medios actuales del Zoosanitario "solo se pueden desinfectar, como máximo, seis colegios completos al mes durante los fines de semana".

La concejal del Grupo Popular ha explicado que "antes se hacían actuaciones de desinfección para prevenir el Covid, pero ahora solo se actúa si hay casos positivos y solo en zonas muy limitadas e insuficientes", algo que subraya que "no se puede consentir en la situación actual de alerta sanitaria que estamos atravesando en esta tercera ola, en la que se deben tomar todas las medidas de desinfección, desinfecciones profesionales y sobre todo, actuar con planificación, antelación y rigor".

"Esta situación de caos provoca que haya quejas diarias de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y personal directivo de los colegios que piden que se realicen las actuaciones de desinfección por las tardes pero no se puede porque no hay personal", ha lamentado Rincón. Ha añadido que "el gobierno de Espadas en lugar de reforzar este servicio y cubrir las bajas, prefiere dejarlo bajo mínimos, lo que conlleva a que no se realicen todas las tareas de desinfección que deben hacerse en la ciudad, que debían estar reforzadas ante el Covid-19, y que, por tanto no se vele por la salud de los sevillanos".

Asegura que, actualmente, "solo hay dos equipos del Zoosanitario trabajando en la ciudad y el responsable técnico titular se encuentra de baja, por lo que desconocemos quién está asumiendo las valoraciones y criterios técnicos en las desinfecciones". "Tampoco se ha hecho refuerzo de personal alguno", ha detallado Rincón, agregando que "no están realizando las actuaciones de desinfección obligatorias y necesarias en mercados, centros cívicos, coches de policía o dependencias policiales, residencias de ancianos, no se está actuando con antelación y prevención alguna, como se hacía antes".

Además, señala que el personal del Plan Aire de la Junta de Andalucía "tampoco puede entrar a limpiar zonas contaminadas hasta que no son desinfectadas por el Zoosanitario". Rincón ha resaltado la "gran profesionalidad y esfuerzo que demuestra el personal, que hace todo lo posible para paliar el déficit de recursos que sufre el Zoosanitario".

"Esta situación es por la pésima gestión de Espadas. ¿Qué tiene que ocurrir en la ciudad para que el alcalde de la ciudad tome cartas en el asunto y deje de mirar para otro lado? ¿Qué hay que hacer para que tenga coordinada y prevista las actuaciones de desinfección?", se ha preguntado Rincón, que no entiende que como Espadas "no contempla en la agenda de gobierno algo que debería ser obligatorio, porque estamos hablando de menores, de salud pública y de situaciones que se pueden evitar si se actúa realmente como alcalde de Sevilla".

Rincón ha reiterado que "ante esta situación, los compañeros del Zoosanitario se encuentran desbordados interviniendo en los colegios para atajar cuanto antes este problema y que los más pequeños no tengan que sufrir situaciones de peligro". Ha señalado que "no es culpa de los trabajadores del Zoosanitario, es culpa de quien gestiona la ciudad, es culpa de Espadas".

La concejal del PP ha exigido a Espadas que tome medidas cuanto antes, refuerce el servicio del Zoosanitario por las tardes y los fines de semana para que se realicen correctamente todas las actuaciones de desinfección necesarias en los colegios y en la ciudad. "La solución es viable, el refuerzo de personal puede realizarse y solo conllevaría un gasto de 15.000 euros al mes, algo que el Ayuntamiento puede afrontar perfectamente. No hay derecho a que los colegios no se estén desinfectando de manera profesional y a que los menores estén en riesgo, cuando el presupuesto que se necesita no es muy elevado, por lo que instamos a Espadas, que asuma su responsabilidad como alcalde y tome medidas ya", concluye.