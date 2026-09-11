El PP de Sevilla critica que el Ministerio deje fuera al Ayuntamiento de las ayudas a la vivienda asequible

La vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Susana Cayuelas - PP DE SEVILLA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) - El Partido Popular de Sevilla ha criticado que el Gobierno de España haya dejado a los sevillanos "sin una sola vivienda" de su nuevo plan estatal, después de que el nuevo portal público Casa 47 haya arrancado sin ofrecer ninguna vivienda en Sevilla ni en el conjunto de Andalucía.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la vicesecretaria de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Susana Cayuelas, ha calificado de "incomprensible y profundamente injusto" que los sevillanos hayan quedado fuera de la oferta inicial de una plataforma que el Gobierno de España ha presentado como una de sus principales herramientas para facilitar el acceso a una vivienda asequible.

En este sentido, ha afeado que Pedro Sánchez "vuelve a olvidarse de Sevilla y de Andalucía". "El Gobierno presenta su gran escaparate de vivienda asequible, pero cuando un sevillano entra en él se encuentra con la realidad: cero viviendas en Sevilla y cero en toda Andalucía", ha afirmado

Para Cayuelas, esta ausencia ha resultado especialmente significativa "cuando miles de jóvenes y familias sevillanas tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda y necesitan que todas las administraciones aporten soluciones".

Asimismo, la vicesecretaria popular ha destacado que el Ayuntamiento de Sevilla haya impulsa 2.202 viviendas protegidas, de las cuales 770 ya han sido entregadas a sus adjudicatarios y otras 1.432 se entregarán en los próximos meses.

23 PORMOCIONES ACTIVAS

Estas viviendas forman parte de 23 promociones activas y representan una inversión global de más de 400 millones de euros. "Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presenta un portal en el que los sevillanos no encuentran una sola vivienda, en Sevilla hay 2.202 viviendas impulsadas, 770 familias que ya tienen sus llaves y otras 1.432 viviendas que se entregarán próximamente", ha señalado.

La dirigente 'popular' ha incidido en que "la política de vivienda se demuestra construyendo, movilizando suelo, poniendo promociones en marcha y entregando viviendas", y ha defendido que el Ayuntamiento de Sevilla está realizando "un esfuerzo inversor de enorme magnitud para incrementar el parque de vivienda protegida de la ciudad".

Al hilo, Cayuelas ha abundado en que las 23 promociones actualmente activas permitirán seguir incorporando vivienda protegida en diferentes zonas de Sevilla y ha resaltado los más de 400 millones de euros movilizados para hacer posible este conjunto de actuaciones.

Por otro lado, ha puesto en valor la política de vivienda desarrollada por el Gobierno de Juanma Moreno en la provincia de Sevilla y ha defendido la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos para incrementar la construcción de vivienda protegida mediante la puesta a disposición de suelo, ayudas y fórmulas de colaboración destinadas a favorecer nuevas promociones.

Por ello, Cayuelas ha reclamado al Ejecutivo central que explique "cuántas viviendas de Casa 47 tiene previsto poner a disposición de los sevillanos, dónde estarán ubicadas y, sobre todo, cuándo podrán acceder a ellas las familias". "No pedimos ningún privilegio, sino que Sevilla y Andalucía reciban el mismo trato y las mismas oportunidades que el resto de españoles", ha añadido.