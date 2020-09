PP Sevilla dice que el Museo Bellver lleva "meses cerrado" y "sin afrontar la carcoma, hongos y control de temperatura"

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido de que el Museo Bellver lleva cerrado desde el mes de julio y "continúa sin afrontar los problemas derivados de los ataques de carcoma y hongos", mientras que "tampoco se ha solucionado el control de la temperatura por la falta de climatización del espacio".

"La manera en la que Espadas gestiona el patrimonio histórico de la ciudad es un problema de primer orden para la ciudad. Tanto quietismo, tanta falta de gestión, tanta indolencia va acabar pasando factura a la ciudad y a su patrimonio histórico", lamenta el portavoz popular, Beltrán Pérez, en un comunicado.

"Desde Artillería a Santa Clara, de San Hermenegildo al Parque de María Luisa o a los Jardines de Murillo. El problema del patrimonio ya no es solo los insectos xilófagos, ni el paso del tiempo, ni el vandalismo. Hay un problema mayor que se llama Juan Espadas, incapaz de hacer que las promesas se cumplan y las cosas funcionen", asegura Pérez.

En este sentido, recuerda que "ya hace unos meses" la formación popular alertó que el citado espacio museístico sufría "el ataque de termitas, carcomas y hongos". Del mismo modo, añade que la ausencia de climatización --hasta en tanto se coloca la montera del edificio comprometida con el mecenas-- provoca que las salas sufran temperaturas "no adecuadas para la correcta conservación de las obras de arte que integran la colección".

Sobre esto último, el Partido Popular ha propuesto la instalación de sistemas de climatización portátiles que regulen la temperatura en las salas hasta en tanto se licita y construye la montera que precisa el edificio para una adecuada conservación de las piezas que alberga.

Por otra parte, el Partido Popular lamenta que, todavía, no se hayan licitado "ninguno" de los contratos correspondientes a erradicar los ataques de hongos y carcoma que padece el edificio y que "pone en peligro las piezas de la colección y la estructura del propio inmueble".

Del mismo modo, el Grupo Popular tampoco entiende que el Museo Bellver lleve cerrado varios meses y no se haya reabierto. "El gobierno usa la obra de Mateos Gago para ganar tiempo, mantener el museo cerrado y evitar que se hable de él. Del mismo modo que un negocio o la sede de una administración no cierra durante el desarrollo de una obra, no entendemos que lo tenga que hacer un espacio museístico", explica Pérez.

"Parece que, sin turistas, el alcalde no tiene la más mínima intención de mantener ni devolver este museo a los sevillanos a los que fue cedido por parte de su mecenas, el coleccionista Mariano Bellver", concluye.