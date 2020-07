El PP de Sevilla exige al alcalde que garantice la continuidad de la guardería de El Vacie y mejore su financiación

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido este sábado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que garantice la continuidad de la guardería de El Vacie y mejore la financiación.

En un comunicado, el concejal popular José Luis García explica que esta guardería está gestionada desde hace 20 años por la Asociación Aliento y desarrolla una labor social "insustituible" en el asentamiento chabolista; no obstante, tras una reunión con sus miembros, ha manifestado que esta labor "se encuentra en riesgo de desaparecer".

García detalla que la asociación se ha dirigido a la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla en reclamación de las cantidades debidas por subvenciones de años pasados, que "aún no se les ha ingresado", así como preguntando por la continuidad de este proyecto social para el curso escolar 2020/2021.

Sin embargo, el PP asegura que la asociación no ha recibido hasta ahora respuesta por parte del Ayuntamiento, lo cual "incrementa la situación de incertidumbre e inquietud" de esta entidad y de las seis educadoras que trabajan con unos 20 niños y sus familias, una familias que les comentan que en los centros de servicios sociales del Ayuntamiento "les están diciendo que de cara al próximo curso inscriban a sus niños en otras guarderías del entorno", dependientes de la Junta de Andalucía, "pero no en la Guardería de El Vacie".

De hecho, el concejal popular afirma que a fecha de 30 de junio ha concluido la vigencia del actual convenio con el Ayuntamiento por el que funcionan como centro de atención a la infancia y familia del asentamiento chabolista de El Vacie. "Desde entonces, oficialmente, continúan en estas instalaciones como escuela de verano sufragada por la Junta de Andalucía", apunta.

Según dice el popular que le transmite la propia asociación, el Ayuntamiento de Sevilla estimaba la desaparición del poblado chabolista para diciembre de 2020; pero esto no sólo no va ser así, sino que, además, durante la pandemia, la población del asentamiento "ha aumentado". De hecho, añade que la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento les pidió un presupuesto para el próximo curso, el cual fue entregado, pero "sin respuesta".

La Asociación Aliento reclama al Ayuntamiento que abone las cantidades atrasadas de 11.250 euros, correspondientes a parte de la subvención de Sevilla Solidaria de 2018, y 45.000 de la convocatoria de subvenciones de Sevilla Solidaria 2019. "En total, 56.250 euros que les debe el Ayuntamiento de Sevilla y que también son vitales para la continuidad de este proyecto, teniendo en cuenta que la Asociación ha agotado ya todos sus ahorros en los últimos meses", subraya el concejal del PP.

El edil añade que también se quejan en la guardería de que la ayuda municipal alcanzaba los 45.000 euros anuales hace unos años, pero que la subvención municipal "comenzó a reducirse a 25.000 euros", a pesar de que los servicios prestados por las trabajadoras de este proyecto "no han dejado de aumentar".

En este sentido, "esta guardería no es una guardería al uso". "No sólo realizan las actividades acostumbradas de atención educativa, sino que además tienen un servicio de lavandería, bañan a los niños, los proveen de ropa y pañales, y les dan de desayunar y de comer", subraya.

También dice que prestan un servicio de apoyo a los niños por las tardes, donde pueden merendar o simplemente resguardarse de las tórridas temperaturas de las chabolas en verano, e imparten cursos educativos para las madres y la vinculación es tan estrecha que incluso algunas de ellas han pedido a voluntarias de la guardería que sean madrinas de bautizo de sus niños.

En este sentido, "desde el grupo popular denunciamos la falta de sensibilidad del alcalde socialista", ya que "a estas alturas, lo mínimo que tenía que haber hecho es despejar la grave incertidumbre que sufren en la guardería acerca de su continuidad", además de "solventar cuanto antes las posibles dificultades administrativas que puedan estar retrasando el ingreso a la guardería de unas cantidades económicas fundamentales para su supervivencia", reclama García.

Por último, añade que "es realmente incomprensible y vergonzoso que el gobierno de Espadas, al que se le llena la boca presumiendo de su política social, no tramite las subvenciones en tiempo en forma, no pague como debe y, sobre todo, que no dé respuesta sobre la continuidad de los proyectos, lo que demuestra que sus políticas sociales no funcionan".