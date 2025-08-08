El PP de Sevilla valora como "muy positivos" los avances educativos de la Junta como ejemplo de "consenso y equilibrio"

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado este viernes de forma "muy positiva" los avances del Gobierno andaluz en materia educativa, subrayando la firma de 25 acuerdos con los sindicatos del sector los últimos seis años.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha explicado, en una nota de prensa, que "se trata de un compromiso firme con una educación plural, de calidad y centrada en las verdaderas necesidades del alumnado, del profesorado y de las familias".

Guillén ha subrayado que doce de estos acuerdos han estado dirigidos a mejorar la educación pública andaluza, mientras que los otros trece han respondido a las demandas de la enseñanza concertada, "un modelo que forma parte esencial de nuestro sistema educativo y que garantiza tanto la equidad como la libertad de elección de las familias", ha descrito.

En este sentido, ha puesto en valor el acuerdo "histórico" alcanzado el pasado 23 de julio entre la Junta de Andalucía y los sindicatos de la enseñanza concertada, que recoge un conjunto de medidas clave que se implantarán progresivamente hasta 2029.

El acuerdo tiene como principales objetivos "mejorar el funcionamiento de los centros concertados, dignificar las condiciones laborales del profesorado y reforzar la calidad de la oferta educativa". La vicesecretaria, ha subrayado que este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia que ha tenido un impacto directo y positivo también en la educación pública

"En los últimos cinco años, hemos consolidado 33.000 plazas docentes, y en 2026 convocaremos otras 7.000. Eso es trabajar para los ciudadanos y los opositores, y por eso también animo a los aspirantes a que sigan estudiando. Hay oportunidades reales y nuestro compromiso es seguir generándolas", ha declarado Guillén.

Además, ha destacado que el nuevo acuerdo incluye la mejora de la financiación de los centros mediante un nuevo módulo autonómico específico, el refuerzo de los equipos directivos y la simplificación de los trámites burocráticos que afectan al personal docente.

Por otro lado, se contempla la equiparación y ampliación de plantillas, así como la extensión de mejoras retributivas a colectivos que hasta ahora habían quedado fuera, como es el caso del profesorado cooperativista.

Igualmente, se reforzará la educación especial, ampliar la oferta de Formación Profesional, reducir de forma progresiva las ratios en el segundo ciclo de Infantil, establecer nuevas unidades de apoyo a la integración y promover programas específicos en zonas con riesgo de exclusión social.

Guillén ha recordado que, en la actualidad, la enseñanza concertada representa en torno al veinte por ciento de la red educativa sostenida con fondos públicos en Andalucía, con más de 271.000 alumnos escolarizados en 584 centros y cerca de 16.000 docentes.

Estas cifras, según el PP sevillano, evidencian el peso del modelo educativo concertado, que consideran complementario y necesario para garantizar un sistema "plural, eficiente y accesible".

"Frente a quienes utilizan la educación como un instrumento de confrontación ideológica, el Gobierno andaluz del Partido Popular ha demostrado que es posible avanzar desde el consenso, escuchando al sector y ofreciendo soluciones reales. Esa es la política útil que defendemos desde el PP de Sevilla", ha concluido.